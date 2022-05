Colpo di teatro Inter: salti di gioia per Marotta, esulta anche Inzaghi

L’Inter vuole dimenticare la delusione per lo Scudetto perso e guarda al futuro: tutto è pronto per il primo grande colpo di calciomercato.

Che stagione è stata quella che si è appena conclusa per l’Inter? Nonostante le dichiarazioni del tecnico Simone Inzaghi, che ha sottolineato la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa, la delusione per la mancata vittoria dello Scudetto è palpabile nell’ambiente. Soprattutto perché ad aggiudicarsi il titolo è stato il Milan, uno dei grandi rivali del club nerazzurro.

Sarà fondamentale ripartire con slancio ed entusiasmo, anche perché oltre che con i rossoneri sembra scontato che i nerazzurri dovranno vedersela la prossima stagione anche con la Juventus. I bianconeri studiano grandi colpi come Di Maria e il ritorno di Pogba, mentre l’Inter sembra ancora ferma, sospesa tra necessità tecniche e attenzione al bilancio.

In realtà qualcosa si muove per i nerazzurri, e riguarda Gleison Bremer. Il difensore del Torino, fresco del riconoscimento da parte della Lega Serie A come miglior centrale difensivo del campionato appena concluso, è da tempo nel mirino della Beneamata. Che continua a conservare un piccolo ma significativo vantaggio nei confronti della concorrenza.

Inter, Bremer sempre più vicino grazie a una clausola

Come riportato dal Corriere dello Sport in edicola, dovrebbe essere a causa di una clausola presente nel contratto del brasiliano, recentemente rinnovato fino al 2024, che il Torino potrebbe essere propenso a percorrere un percorso preferenziale con i nerazzurri.

L’Inter infatti ha da tempo un accordo con il difensore, mentre non riesce ancora a trovare quello con i granata che per Bremer chiedono circa 30-35 milioni di euro. Una cifra importante ma coerente per il miglior difensore del campionato, destinata però a scendere considerando la clausola rescissoria presente nell’accordo che si assesta a soli 15 milioni di euro nel mercato di gennaio 2023.

Se il Toro volesse tirare troppo la corda, insomma, rischierebbe di trovarsi con un pugno di mosche in mano. Anche perché è difficile che Milan e Juventus, che seguono il difensore, possano soddisfare le richieste economiche di Urbano Cairo. E perché appunto l’accordo tra il giocatore e la Beneamata è già noto da tempo.

Per questo motivo, probabilmente, Inter e Torino si troveranno a metà strada tra le due cifre per chiudere l’affare già in estate. Il club nerazzurro prima vuole capire chi resterà in difesa: si era parlato di sacrificare De Vrij, ma è Bastoni ad avere mercato adesso che è finito nel mirino del Tottenham di Antonio Conte.

Comunque vada, Bremer avrà il non facile compito di inserirsi nella difesa più forte del campionato e di sostituire un campione. Impresa tutt’altro che semplice, ma dopo lo splendido torneo appena concluso il brasiliano è deciso a dimostrarsi degno di una big. Sarà davvero l’Inter? Tutti gli indizi sembrano andare in questa direzione.