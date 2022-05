Mertens, destinazione a sorpresa: doccia fredda Napoli, tifosi gelati

Dries Mertens potrebbe salutare Napoli e l’azzurro qualora non arrivare l’intesa con la società. Rinnovo in stand-by, alternativa a sorpresa.

Quale sarà il futuro di Dries Mertens? L’attaccante belga del Napoli ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2022 e non ha ancora rinnovato. Il sodalizio, però, potrebbe non essere giunto alla fine. A cambiare le carte in tavola ci sarebbe anche la nascita del primogenito, Ciro Romeo.

Proprio il nuovo arrivato in famiglia potrebbe rivelarsi il fattore principale per la permanenza della famiglia Mertens in città. In ogni caso, però, servirà trovare la giusta intesa con il presidente Aurelio De Laurentiis che già nelle scorse settimane si è presentato a casa del calciatore per provare a strappare l’accordo decisivo.

Calciomercato Napoli, Mertens corteggiato dalla Lazio

Sulle tracce del cartellino di Dries Mertens ci sono diversi club. Il calciatore del Napoli potrebbe decidere di restare in Serie A anche qualora dicesse addio ai partenopei. Nel futuro, infatti, potrebbe esserci ancora l’azzurro. Anzi, stavolta sarebbe il celeste, quello della maglia della Lazio.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio ed ex allenatore della SSC Napoli, starebbe pensando ad una coppia d’attacco formata da due ‘Ciro’, Immobile e Mertens. Il club romano sembra fare sul serio, tanto da aver già pensato ad una prima proposta da sottoporre al giocatore: sul piatto, il presidente Claudio Lotito, sembra aver messo un contratto biennale da 2 milioni di euro a stagione.

Contatti diretti col calciatore non ce ne sono ancora stati, ma è già partito qualche sondaggio con l’entourage di Mertens che, in ogni caso, ha come priorità la permanenza ed il rinnovo col Napoli. Sullo sfondo ci sarebbe anche una proposta decisamente inaspettata: anche un club brasiliano starebbe pensando a Dries ed avrebbe pronta una proposta che potrebbe seriamente intrigare il belga.