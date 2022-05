Calciomercato Torino, non aspetta più: c’è l’ultimatum

Dopo un’ottima stagione, il Torino di Juric rischia di perdere vari calciatori importanti. Uno di questi ha dato un ultimatum a Cairo.

Il Torino di Juric ha concluso il campionato al decimo posto. Per i granata è stata una stagione contraddistinta da vari alti e bassi ma si può sicuramente dire che c’è stato un netto miglioramento rispetto all’annata precedente, in cui si salvarono solo nelle ultimissime giornate e con soli quattro punti di vantaggio sul Benevento poi retrocesso.

Dopo l’ottimo campionato, Juric teme che la sua squadra possa essere smembrata nella prossima sessione di calciomercato. E’ stato lo stesso tecnico croato a mostrare tutto questo timore nelle dichiarazioni post gara del match contro la roma di José Mourinho: “Tanti giocatori in bilico? Sì, io ho contato dieci nuovi acquisti. Basta fare i conti, tra chi è in prestito e chi è scadenza”.

Il Torino, infatti, dirà addio sicuramente a Brekalo. Il giocatore non verrà riscatto dal Wolfsburg, perché ha espresso il desiderio di poter giocare le coppe europee. I granata rischiano di perdere anche Belotti, il cui contratto scade tra un mese, e Bremer. Anche un altro perno di Juric potrebbe cambiare squadra al termine della stagione.

Torino, ultimatum degli agenti di Mandragora per trovare un accordo con la Juventus sul riscatto: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, gli agenti di Rolando Mandragora hanno dato un ultimatum a Cairo per quanto riguarda la ‘questione riscatto’ dalla Juventus. Per il centrocampista, infatti, la priorità è il Torino ma non aspetterà in eterno i granata, considerando che è seguito anche dalla Roma e dalla Fiorentina.

Sempre come scritto dal quotidiano sportivo, domani Cairo incontrerà Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, per cercare di trovare un’intesa definitiva. Il patron granata vorrebbe uno sconto considerevole rispetto ai 14 milioni di euro previsti per il riscatto del centrocampista. Juric, intanto, spera di non perdere per la prossima stagione uno dei suoi uomini chiave.