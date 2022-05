Donnarumma, la decisione del PSG gela Gigio: l’annuncio è una mazzata

Arrivano brutte notizie per Gigio Donnarumma. La decisione del PSG trapelata proprio in queste ore, spiazzato il portiere ex Milan.

Come sarà la prossima stagione di Gigio Donnarumma, questo resta un mistero. In primis servirà capire che tipo di utilizzo sarà previsto per il portiere italiano, che arriva da una stagione molto complessa relativa propria alla sua titolarità. Gigio, infatti, è stato costretto a dividersi il posto da titolare con Keylor Navas, situazione che ha ovviamente condizionato il percorso dell’estremo difensore italiano.

Una stagione fatta di alti e bassi, che ha coinvolto tutto l’ambiente parigino. Le critiche da parte dei tifosi non sono mancate, soprattutto in relazione all’eliminazione troppo prematura dalla Champions. Una squadra composta da tanti campioni, non ultimo Lionel Messi, fatta fuori agli ottavi di finale dal Real Madrid (che ora si giocherà la coppa contro il Liverpool).

Donnarumma, cosa si fa il prossimo anno? La decisione del PSG spaventa Gigio

Insomma, il Paris Saint Germain sa benissimo che molte cose dovranno cambiare, proprio per mettere in atto una riforma che possa dare modo a tutti i giocatori di Pochettino di giocare al meglio la prossima stagione, in campionato come in Europa. La Champions resta un obiettivo importante da perseguire.

Nel caso di Donnarumma, poi, l’obiettivo principale è conquistare quella maglia da titolare che troppe volte nel corso dell’anno gli è stata negata proprio dalla presenza di Navas. E quindi cosa farà il club parigino? La notizia dell’ultima ora pare non deporre a favore dell’ex Milan.

Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, infatti, il PSG avrebbe deciso di proseguire con Sergio Ramos e Keylor Navas. Insomma, entrambi dovrebbero rimanere all’ombra della Tour Eiffel anche il prossimo anno. Una notizia che ovviamente avrà lasciato di stucco Donnarumma, soprattutto in relazione a quella ricerca della titolarità che potrebbe essere nuovamente messa in discussione dalla compresenza dei due portieri.