Colpo di scena Napoli, tifosi spiazzati: c’è il comunicato ufficiale

Dopo gli annunci dell’acquisto di Olivera e del riscatto di Anguissa, il Napoli ha diramato un altro comunicato in giornata.

Dopo aver raggiunto l’obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il Napoli è tra le squadre più attive in questi primissimi giorni di calciomercato. Il club partenopeo, infatti, ha annunciato l’arrivo del georgiano Kvaratskhelia ed ha ufficializzato l’acquisto di Mathias Olivera dal Getafe.

Aurelio De Laurentiis per prendere il terzino sinistro uruguaiano ha versato circa 12 milioni di euro più 2 di bonus nelle casse economiche del Getafe. Il Napoli in questi giorni ha anche ufficializzato il riscatto di Frank Anguissa dal Fulham per circa 15 milioni di euro ed il rinnovo contrattuale di Juan Jesus.

Nonostante tutti questi annunci, intorno alla squadra di Luciano Spalletti c’è ancora tantissima incertezza. Tanti giocatori, infatti, potrebbero lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato. Tra chi può partire c’è sicuramente Kalidou Koulibaly, seguito fortemente dal Barcellona di Xavi. Proprio sulla situazione del senegalese è arrivato un comunicato della società partenopea che ha spiazzato i tifosi.

Rinnovo Koulibaly, il Napoli smentisce l’offerta al senegalese di 3 milioni di euro all’anno

Il Napoli, di fatto, tramite questo comunicato, ha smentito la notizia riportata nelle scorse settimane che il club partenopeo avrebbe offerto a Koulibaly un ingaggio dimezzato, ovvero di 3 milioni di euro all’anno. La nota della società è molto dura: “Sono falsità che possono destabilizzare l’ambiente e creare inopportune negatività nel corso di una trattativa di un prolungamento contrattuale”.

Luciano Spalletti, intanto, spera che Kalidou Koulibaly rimanga almeno per un’altra stagione. Il tecnico toscano ha richiesto la permanenza del perno principale del proprio reparto difensivo. Anche i tifosi partenopei sperano che il senegalese resti, visto l’addio di Lorenzo Insigne e il futuro incerto anche di Dries Mertens.