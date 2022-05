Napoli, adesso i tifosi tremano: “Le ha portate via”

Il Napoli si appresta a perdere un titolare: accordo per il rinnovo del contratto lontano, possibile l’addio nelle prossime settimane.

Il Napoli si è già proiettato verso il futuro. L’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi, quello imminente di Mathias Olivera dal Getafe ed il riscatto di André Zambo Anguissa dal Fulham andranno a potenziare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il quale, però, nella prossima stagione rischia di dover fare a meno di diversi titolari.

È il caso ad esempio di Fabian Ruiz, il cui contratto scade nel 2023. Gli incontri andati in scena negli ultimi mesi non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo e così il club ha iniziato a valutare l’idea di farlo partire subito in modo tale da monetizzare il suo addio. Il Real Madrid ed il Barcellona sono alla finestra, in attesa di farsi avanti ufficialmente.

La lista dei giocatori in bilico contiene poi il nome di Kalidou Koulibaly, anche lui legato ai colori azzurri per un altro anno. Nelle scorse ore la dirigenza ha incontrato il suo agente Fali Ramadani al fine di fare il punto della situazione e capire se esistono le condizioni per andare avanti insieme. La fumata bianca, al momento, risulta quanto mai distante ed il motivo è da ricercare nel fatto che al senegalese è stato proposto uno stipendio dimezzato: dai 6 milioni al momento percepiti a 3.

Napoli, Koulibaly verso l’addio: i motivi

Un quadro inaccettabile per il difensore il quale per tutta risposta, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, ha iniziato a spostare il proprio parco auto a Parigi dove possiede una casa con vista Torre Eiffel. Se la città francese sarà effettivamente la sua prossima destinazione è tutto da vedere: il PSG, infatti, è molto interessato ma non è l’unica squadra sulle tracce di Koulibaly.

Pure la Juventus infatti, alla ricerca di un valido sostituto di Giorgio Chellini (diretto a Los Angeles), ha iniziato a muoversi chiedendo informazioni sul suo conto. Da tenere d’occhio, infine, il Barcellona nonostante i problemi di liquidità che limiteranno lo spazio di manovra in estate. Il presidente Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo ma ha già fissato il prezzo: 40 milioni. Prendere o lasciare. I tifosi, intanto, tremano: Koulibaly può davvero andare via.