“Manca sempre questo…”: Adani, ancora una bordata nei confronti di Allegri

La Juventus di Allegri ha realizzato una stagione deludente. Il tecnico livornese è finito nel mirino della critica dopo l’ultima annata.

La Juventus di Massimiliano Allegri è stata una delle più grandi delusioni di questa stagione. Nonostante l’avvicendamento in panchina tra Pirlo ed il tecnico livornese la situazione in casa bianconera non è cambiata e dopo oltre un decennio la Juve ha terminato la stagione con 0 titoli.

Il tecnico bianconero è più volte finito nel mirino della critica in quanto, oltre a faticare, la squadra ha deluso dal punto di vista del gioco. Uno dei maggiori detrattori di Massimiliano Allegri è l’ex calciatore ed attuale opinionista Daniele Adani. I due, già in passato, hanno avuto duri confronti ed Adani è tornato a criticare il tecnico.

Attraverso i microfoni della Gazzetta dello Sport Adani ha dichiarato riguardo Allegri e la Juve: “Sia come livello di giocatori che come possibilità di muoversi sul mercato la Juve è l’unica che può competere con le big europee. Alla squadra bianconera manca una proposta di gioco, cosa che in Italia ha ad esempio il Napoli”.

Non solo Allegri, Adani parla della lotta scudetto

Non solo Juve ed Allegri con Adani che ha parlato anche della lotta scudetto, sfida tra Milan e Inter conclusasi all’ultima giornata. Adani ha commentato: “L’Inter come rosa è superiore al Milan, ma non è tra le prime otto in Europa. I rossoneri hanno fatto una grande stagione ed hanno un gran progetto”.

La Serie A è terminata circa una settimana fa, ma le squadre sono al lavoro per rinforzare la rosa ed allestire team competitivi in vista della prossima stagione. La Juve, in particolare, è a caccia di rinforzi nel reparto offensivo, visto gli addii di Dybala e quello sempre più probabile di Alvaro Morata.