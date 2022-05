Napoli, mercato stravolto: scambio a sorpresa e incontro fissato

Napoli scatenato in questo avvio di mercato, ma attenzione al colpo di scena. Spunta l’incontro e lo scambio che può stravolgere tutto in casa azzurra.

L’arrivo di Kvaratskhelia, quello di Oliveira, più il riscatto di Anguissa e il rinnovo di Juan Jesus: quattro le operazioni che hanno dato il via alla nuova stagione del Napoli, già scatenato e attivissimo in questo avvio di mercato.

D’altronde, la prossima sarà un’annata di grande rinnovamento. Gli addi di Insigne e Ghoulam saranno pesanti da assorbire, e tanti big si ritrovano ancora incerti di una propria permanenza all’ombra del Vesuvio.

Tra questi c’è anche Kalidou Koulibaly, il quale futuro è ormai in primo piano in casa Napoli. Tra i comunicati del Napoli e le parole del suo agente, una cosa resta certa: il Barcellona è alla finestra e non intende mollare la presa. E anzi, prepara l’assalto.

Napoli, dalla Spagna avvertono: pronto lo scambio per Koulibaly, fissato anche l’incontro

Secondo quanto riferito da ‘Sport’, il Barça resta in pressing per il forte centrale azzurro e la chiave per sbloccare l’affare risponderebbe al nome di Miralem Pjanic. Il bosniaco è in uscita dalla Catalogna e i blaugrana cercano acquirenti per lasciarlo partire a titolo definitivo. E l’ex Juventus potrebbe essere – secondo il media spagnolo – il nome giusto per sbloccare l’affare Koulibaly.

D’altronde, la richiesta di De Laurentiis appare chiare: 35 milioni di euro o il senegalese resterà al Maradona per un altro anno. Una cifra ritenuta alta (giocoforza) dal Barcellona, che proverebbe a limare il prezzo totale dell’operazione con l’inserimento di una contropartita tecnica.

Ad aiutare l’idea dei blaugrana, il fatto che Koulibaly e Pjanic condividano lo stesso agente (Fali Ramadani). Sempre secondo quanto riportato da ‘Sport’, l’incontro fissato settimana prossima tra il super-procuratore e il presidente De Laurentiis a Roma, la prossima settimana, potrebbe sbloccare l’affare con un eventuale scambio a sorpresa.