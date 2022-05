Addio Napoli, il messaggio non lascia dubbi: i saluti ai tifosi

Il Napoli si appresta a dire addio ad uno dei suoi calciatori. Il messaggio d’addio per i tifosi è toccante e decisamente da brividi.

Sarà una stagione di grandi cambiamenti quella in arrivo per il Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già preannunciato che il mercato degli azzurri sarà foriero di diverse novità, sia in entrata che in uscita.

Dopo gli arrivi di Kvaratskhelia e Olivera, uniti al riscatto di Anguissa, il Napoli deve registrare anche diverse partenze, alcune che potrebbero coinvolgere anche dei big come ad esempio Koulibaly. Oltre a questo il mese di giugno si chiuderà con diverse scadenze di contratto. Oltre ad Insigne, ormai da tempo promesso sposo del Toronto FC in Major League Soccer, anche altri giocatori vedranno il loro contratto scadere. E non tutti riceveranno una proposta di rinnovo.

Se per calciatori come Mertens o Ospina ci sono ancora margini per trattare e per un’eventuale permanenza, con Spalletti che sarebbe ben felice di un loro eventuale rinnovo, per altri l’addio è ormai certo. Tra questi Malcuit, la cui avventura a Napoli è destinata a chiudersi a fine giugno. Il terzino, dopo aver giocato decisamente poco in questa stagione, è al passo d’addio e la prossima stagione non calcherà più il terreno del Maradona.

Napoli, l’emozionante video di addio di Malcuit

Il terzino francese ha comunque voluto ringraziare tutti i tifosi napoletani con un emozionantissimo video sui social. Video in cui, con un montaggio serrato, ripercorre in momenti migliori di questi anni in cui ha vestito la maglia azzurra.

Malcuit è arrivato a Napoli nel 2018 dal Lille per una cifra attorno ai 12 milioni di euro. In queste 3 stagioni, inframezzate da un prestito semestrale alla Fiorentina, Malcuit ha collezionato 48 presenze togliendosi anche la soddisfazione di vincere nel 2020 la Coppa Italia.