Pallone d’Oro, Messi elegge il prossimo vincitore e gela Lewandowski

Messi torna a parlare della sua vittoria del Pallone d’Oro, con una frecciata a Lewandowski. Elegge anche chi sarà il prossimo vincitore.

Lionel Messi, colui che per la scorsa stagione è stato premiato con il Pallone d’Oro, è tornato a parlare proprio della sua vittoria. Il riferimento, in tal senso, a Lewandowski non è passato inosservato. Oltre a questo, però, ha dichiarato anche chi conquisterà secondo lui il trofeo per questa nuova stagione.

Messi, dunque, ha rilasciato diverse dichiarazioni ai microfoni di ‘Tyc Sports’. Oltre che della sfida che la sua Argentina, con cui ha la scorsa estate conquistato la Copa America, affronterà contro l’Italia, vincitrice degli Europei, ha parlato anche del Pallone d’Oro.

Nella scorsa stagione, Messi ha potuto conquistare il trofeo ambitissimo nonostante la folta concorrenza. Prima tra tutte quella di Robert Lewandowski che già l’anno prima avrebbe meritato di vincerlo grazie a quanto mostrato sul campo. La questione ha, perciò, provocato non poche polemiche. Messi, quindi, a distanza di tempo, ci ha tenuto a chiarire la situazione e, con l’occasione, ha anche dato il suo annuncio sul prossimo vincitore del premio.

Pallone d’Oro, Messi tra la frecciata a Lewandowski e l’annuncio sul prossimo vincitore: per lui sarà Benzema a conquistare il premio

Ai microfoni di ‘Tyc Sports’, Lionel Messi è tornato a parlare del Pallone d’Oro vinto da lui per la scorsa stagione: “Ognuno dice ciò che vuole e anche Lewandowski può esprimersi e dire ciò che vuole. Sinceramente non condivido quello che ha detto, ma non gli do troppa importanza. Resta lì e a me non interessa. Però le parole che ho detto in quel momento mi venivano dal cuore e realmente le sentivo. Ho detto che meritava il Pallone d’Oro dell’anno prima, perché mi era sembrato fosse stato il migliore. Ma l’anno in cui ho vinto io, non lo è stato. Ho detto solo questo, lui l’ha presa come vuole”.

Inoltre, secondo lui quest’anno chi merita di vincerlo è Karim Benzema. Ecco qual è il suo pensiero: “Io credo che non ci sono dubbi, è chiarissimo che Benzema ha disputato una stagione spettacolare. Si è consacrato con la Champions League, diventando fondamentale dagli ottavi in avanti in tutte le partite. Sul pallone d’oro non ci sono dubbi quest’anno“.