“Cassano, questo devo dirlo…”: Marotta, le dichiarazioni spiazzano i tifosi

Marotta torna a parlare di Cassano e lo fa con parole inedite rispetto alle ultime uscite. Da attendere la possibile reazione di ‘Fantantonio’.

Un momento tutto sommato positivo per Marotta. La Coppa Italia conquistata dall’Inter ai danni della sua grande ex squadra, la Juventus, rende senz’altro meno amaro un finale che vedrebbe il Milan campione d’Italia. Due trofei conquistati (con la Supercoppa a gennaio), ottavi di Champions raggiunti dopo un decennio, e le prospettive di un rafforzamento ulteriore della rosa rendono avvincente l’avventura di Marotta in nerazzurro.

Chi scoverà in questa prossima sessione estiva di mercato il direttore dalle grandi intuizioni? Resta bollente il caso Perisic, con una Juventus clamorosamente in corsa per fare lo scherzetto a Beppe. Ma tra i talenti in procinto di approdare alla Pinetina e quelli passati, c’è un ex, senza peli sulla lingua e noto, che ben conosce Marotta.

Antonio Cassano, sempre esplosivo e sulla bocca di tutti con le sue settimanali esternazioni con la Bobo Tv, è un ex Inter, ma con Marotta ha convissuto alla Sampdoria. Quest’ultimo gli ha riservato nuove ed inaspettate dichiarazioni alla luce dei contrasti recenti.

Marotta sorpende Cassano dopo i contrasti: “Gli volevo bene, la sua storia…”

Un po’ a sorpresa, Marotta torna a parlare di Antonio Cassano con toni differenti. L’acredine tra i due rilevata in passato con un acceso botta e risposta a distanza con parole di un certo peso, sembra possa affievolirsi. Facciamo prima un po’ di ordine menzionando la suddetta lite.

“Non è competente, chiedeva a me chi fossero i giocatori”, le parole di qualche mese fa di Fantantonio. Con riferimento ai tempi in cui lavoravano entrambi, in vesti ovviamente diverse, alla Sampdoria. “Non è mai stato un campione, non ha a mai accompagnato le qualità tecniche a quelle umane”, sentenziò Marotta.

Ma dall’amministratore delegato dell’Inter arrivano, tramite DAZN, nuove parole, questa volta al miele, dalle quali ci si aspetta un curioso riscontro da Cassano. “A prescindere dai nostri rapporti, Antonio resta una persona a cui ho voluto bene. Conosco la sua storia. L’arrivare in un palcoscenico importante nonostante le difficoltà della vita, la perseveranza, tutto questo mi lega a lui. Però ciò che si prova non necessariamente deve essere corrisposto dall’altra persona”.