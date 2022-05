Lazio, l’affare è concluso: per la firma c’è un solo ostacolo da superare

Lazio, i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per la chiusura dell’affare che oramai è fatto: c’è solo un problema da superare.

La Lazio di Claudio Lotito, conquistata la qualificazione in Europa League, è al lavoro per costruire la rosa del futuro e regalare ai tifosi nuovi innesti in vista della prossima stagione. Il club biancoceleste si ritroverà tra qualche settimana per fare il punto della situazione ed iniziare ad operare sul mercato in entrata.

Tutto, però, dipenderà dal futuro di Maurizio Sarri. Il rinnovo contrattuale dell’allenatore della Lazio è ancora in piena trattativa, ma a proposito dell’affare sembrano arrivare segnali incoraggianti in vista del futuro.

Calciomercato Lazio, per il rinnovo di Sarri manca solo la firma

L’ex allenatore di Napoli, Juventus e Chelsea è in trattativa con il presidente Lotito da diverse settimane, ma i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per apporre nero su bianco sul contratto che la società gli ha proposto. Secondo quanto riferito dai colleghi de ‘Il Messaggero, la Lazio è decisa a proseguire l’avventura con Sarri.

Per il rinnovo fino alla stagione 2025 manca solo la firma, ma l’affare può considerarsi oramai concluso. Lazio e Sarri continueranno anche il prossimo il proprio rapporto, dunque. C’è solo una questione ancora da risolvere. Eliminata la tanto discussa clausola rescissoria, prima della firma il tecnico chiede garanzie sul mercato in entrata. Questa è condizione necessaria per proseguire l’avventura a Roma: il tecnico ha una lunga lista dei desideri e chiede di essere accontentato sulla finestra estiva di calciomercato.