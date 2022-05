Porto, deciso il riscatto di Eustaquio: il canadese ha già firmato

Deciso il riscatto di Stephen Eustaquio da parte del Porto, il centrocampista canadese ha già firmato il nuovo contratto

Il Porto in questa stagione ha vinto la Liga Portugal, sostanzialmente dominandola fino all’ultima giornata. Ben novantuno punti in classifica, che fanno specie in un campionato di diciotto squadre in cui è arrivata solo una sconfitta sul campo del Braga. Buono anche il percorso in Europa: terzo posto in un girone composto da Liverpool, Atletico Madrid e Milan e battuta anche la Lazio in Europa League.

Insomma, Sergio Conceiçao può essere soddisfatto anche perché lo scorso anno, il campionato venne vinto dallo Sporting di Amorim. E il Porto ha deciso anche per il riscatto di Stephen Eustaquio, centrocampista arrivato in prestito lo scorso gennaio dal Paços de Ferreira.

Porto, Eustaquio resta: canadese riscattato

Stando alle informazioni raccolte da SerieANews.com, il Porto ha riscattato il cartellino di Stephen Eustaquio dal Paços de Ferreira per circa quattro milioni di euro. Il centrocampista canadese ha firmato un contratto fino al 2027. Una dimostrazione di grande fiducia dopo alcuni mesi di adattamento: arrivato per sostituire Sergio Oliveira nella rosa di Conceiçao, non si è sempre imposto da titolare. Ma ha trascinato il Canada ai Mondiali di Qatar 2022 e col Paços ha dimostrato di meritare un grande club.

Per Eustaquio si prospetta un’avventura a lungo termine, con una certezza nel proprio futuro che si chiama Porto. Lo scorso anno era finito nel mirino del Fenerbahce e anche il Napoli aveva manifestato il proprio interessamento.