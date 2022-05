Inter, che bella notizia per Zhang e Marotta: anche i tifosi esultano

L’Inter si prepara a lavorare per la prossima stagione, mentre si gode la bella notizia che ha fatto esultare Zhang e Marotta. Anche i tifosi sorridono.

Una Coppa Italia e una Supercoppa italiana: questo il bottino del primo anno all’Inter di Simone Inzaghi, per un’annata che ha visto i nerazzurri sconfitti per lo Scudetto (ai danni del Milan) soltanto all’ultima giornata di Serie A.

Adesso, mentre i ‘grandi’ sono già al lavoro e si godono le vacanze tra nazionali e mercato, i più ‘piccoli’ si godono il successo e un risultato che mancava da diverso tempo.

Già perché la Primavera dell’Inter, guidata da Christian Chivu, è ufficialmente campione d’Italia. Decisiva la vittoria nella finalissima Scudetto contro la Roma di De Rossi Senior, per un risultato che ha fatto gioire anche i tifosi nerazzurri.

Inter, la Primavera vince lo Scudetto: decisiva la vittoria contro la Roma

Nella cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia, l’Inter Primavera di Chivu ha portato a casa la gara contro la Roma, in un match combattuto ed equilibrato sino al 120′ di gioco. Ci sono voluti, infatti, i tempi supplementari per decretare un vincitore tra la selezione nerazzurra e quella giallorossa.

Eppure, la finale si era messa in salita per i giovani nerazzurri. Dopo 70′ di battaglia, la Roma era passata in vantaggio grazie alla rete di Vicario, bravo nel cogliere al bacio un cross del compagno Volpato. L’Inter, però, non ha mollato il colpo e ha avviato subito la rimonta: all’81’ Casadei manda la gara ai supplementari e poi Iliev la chiude al 98′.

Tanta amarezza in casa Roma (tra le favorite del torneo) per aver colpito una traversa nel finale dei tempi supplementari ancora con uno scatenatissimo Volpato. Al triplice fischio esulta la Primavera di Chivu ed esultano anche Zhang e Marotta, che vedono nel vivaio nerazzurro crescere tanti calciatori di potenziale e prospettiva.