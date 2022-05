“Voglio restare!”: dietrofront a sorpresa, l’annuncio scuote la Serie A

Non finiscono mai le sorprese in Serie A: nella giornata odierna è arrivato un annuncio che cambia i piani di mercato di un club.

La sessione estiva del mercato è alle porte ed i club, da ormai qualche settimana, sono al lavoro per cercare di capire in che modo potenziare le rispettive rose. I primi colpi di scena sono già andati in scena ma siamo appena all’inizio: sono infatti numerose le sorprese all’orizzonte, alcune delle quali riguardanti la Fiorentina che ad agosto parteciperà alla nuova edizione della Conference League.

La Viola, ad esempio, ha già detto addio ad Alvaro Odriozola (tornato al Real Madrid al termine del prestito) mentre a breve dovrà prendere una decisione definitiva in merito a Krzysztof Piatek. Il polacco, dopo un avvio incoraggiante, si è perso andando incontro a numerose prestazioni negative che, di fatto, gli sono costate il posto da titolare. Riscattarlo dall’Hertha Berlino costerà 15 milioni: una cifra che la società appare intenzionata a dirottare altrove. Un rebus, inoltre, il futuro di Lucas Torreira. L’uruguaiano ha disputato un’ottima stagione, ricoprendo il ruolo di faro all’interno dello schema tattico di Vincenzo Italiano.

Buono anche il contributo in fase realizzativa, con 5 gol e 2 assist messi a referto in 31 partite di campionato. Il giocatore si aspettava di poter restare a Firenze ed essere acquistato a titolo definitivo ma poi qualcosa si è rotto tra le parti, come confermato di recente dal suo agente Pablo Betancur a ‘Fiorentinanews.it’: “Avevamo concordato un ingaggio con la Fiorentina per le prossime stagioni da 2,7 milioni netti all’anno. La Fiorentina però ora voleva abbassare sia lo stipendio che il prezzo del cartellino. Non abbiamo potuto accettare noi e non lo ha fatto neppure l’Arsenal”.

Torreira resta in Serie A: possibile la permanenza alla Fiorentina

Il direttore sportivo dei toscani Daniele Pradé, dal canto suo, sta cercando di ricucire lo strappo con l’obiettivo di trovare una nuova intesa sia con l’entourage di Torreira che con i Gunners. Ulteriori novità sull’argomento sono attesi a breve: intanto a farsi sentire è stato lo stesso calciatore il quale, attraverso un’intervista concessa ai microfoni di ‘FanPage.it’, ha lanciato segnali d’amore inequivocabili ai colori viola.

“La mia intenzione è di restare alla Fiorentina. Ma bisognerà che il club trovi un accordo con l’Arsenal. Io a Firenze sto benissimo. In Italia sto benissimo. Personalmente mi sono sentito molto amato da compagni e tifosi, ed è vero che quando hai fiducia nei tuoi mezzi e senti il favore dell’ambiente tutto va per il meglio”. Ora sta alla Fiorentina trovare una soluzione.