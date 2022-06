“Prenderebbe la 21”: Dybala, la rivelazione in diretta scatena i tifosi

La Roma sogna in grande dopo la vittoria della Conference League conquistata contro il Feyenoord e intanto arriva la rivelazione su Dybala

L’arrivo di José Mourinho un anno fa ha creato un forte entusiasmo intorno alla Roma. La formazione giallorosso ha impreziosito la sua stagione con la vittoria della Conference League. La squadra è stata seguita con grandissima passione dai suoi tifosi e anche la campagna abbonamenti è partita con il botto. C’è tutto per pensare ad una prossima stagione da protagonista in Italia per i giallorossi.

La società capitolina dovrà comunque rinforzarsi sul calciomercato per migliorare ancora il livello della rosa. Soprattutto sotto questo aspetto, il tecnico lusitano confida di avere novità importanti dai Friedkin che, ad ogni modo, appaiono intenzionati a regalare qualche colpo ad effetto. Nelle ultime ore ha preso consistenza la possibilità dell’approdo sulla sponda del Tevere di Isco ma i tifosi della Roma possono sognare anche altro. Un altro degli obiettivi sembra essere Dybala sul quale si è espresso un grande del passato.

Roma, Totti su Paulo Dybala: “Se dovesse venire prenderebbe la maglia numero 21”

Di un possibile approdo di Paulo Dybala alla Roma ha parlato pure Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso ne ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ a margine di una partita benefica disputata in Abruzzo. Il ‘pupone’ ha confessato di aver parlato con l’Argentina, autore del terzo gol con cui la Nazionale di Scaloni ha battuto l’Italia a Wembley.

“Ho parlato con lui di alcune cose ma non ho provato a convincerlo. Penso che le abbia recepite. Il suo futuro però non dipende soltanto da lui”, ha detto Francesco Totti parlando di un possibile approdo di Dybala a Roma. L’ex capitano ha poi aggiunto: “Se lui volesse, potrebbe certamente prendere la maglia numero dieci ma quanto so io non è interessato ad essa. Dovesse arrivare alla Roma prenderebbe la 21”.

“Se non dovesse arrivare Dybala, chi mi piacerebbe? Dipende dalle potenzialità economiche della società”, ha poi aggiunto Totti. L’argentino, a 30 giorni dal suo addio alla Juventus non ha ancora sciolto le perplessità intorno al suo futuro.