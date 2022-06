“Si è promesso al Milan”: Maldini può già esultare, primo colpo in arrivo

Il Milan ha già pronto un colpo in canna. Il giocatore si è promesso ai rossoneri, e questo potrebbe aiutare Maldini a chiudere l’affare.

Pronti, via. Nemmeno il tempo di salute la vecchia stagione e la vittoria del titolo, che in casa Milan si comincia a pensare a quella che sarà la prossima stagione. Un campionato importante, dove i rossoneri saranno chiamati fin da subito a ricoprire quel ruolo da protagonista che già la vittoria dello Scudetto di quest’anno dà in via automatica. Riconfermarsi e, ovviamente, anche fare bene in Europa dove lo scorso anno è evidente qualcosa sia andato storto.

Ed allora ecco che Paolo Maldini è già al lavoro. Bisognerà risolvere alcune situazioni interne, capire il ruolo di determinati giocatori e decidere cosa fare con alcuni contratti. C’è chi ormai ha già salutato (vedi Kessie), ed altri sui quali invece si stanno facendo dei ragionamenti. La strategia della dirigenza, va detto, è sempre quella: agire nel rispetto dei bilanci, anche se con l’arrivo di RedBird anche questo aspetto avrà degli scossoni e Maldini avrà una maggiore libertà di azione.

Milan, uno degli obiettivi si è già promesso ai rossoneri

I nomi sul piatto sono tanti. Uno dei diktat è: puntare su giocatori giovani. Si, perchè anche in questa stagione si è visto che sono stati proprio giocatori come Leao, Saelemaekers, Brahim, Tonali, Kalulu a trascinare la squadra alla vittoria. Certo, con una giusta dose di esperienza, giocatori in grado di farsi valere sin da subito.

Le idee ci sono, ed una di queste pare avere già una spinta importante. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Noa Lang si sarebbe già promesso ai rossoneri. Attaccante del Bruges messo nel mirino da Maldini, ed un’operazione che potrebbe chiudersi – si legge – intorno ai 20-22 milioni di euro. Cifra in linea anche con quelli che erano gli investimenti di Elliot.