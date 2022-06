Infortunio da brividi durante Serbia-Norvegia: le condizioni del giocatore

Si stanno disputando in questi minuti alcuni match validi per la Nations League. Non ci sarà lo scontro tra grandi bomber in Serbia-Norvegia.

La stagione calcistica è ormai giunta al termine, campionato e Champions League hanno emesso i propri verdetti, ma il mondo del calcio non si ferma. Ieri si è disputata la Finalissima, match che ha visto protagoniste Italia e Argentina. Questa sera invece è iniziata la Nations League e sono diversi i match interessanti. Il big match della serata è Spagna-Portogallo, ma un altro interessante incontro è quello tra Serbia e Norvegia.

Nella nazione balcanica manca la stella Dusan Vlahovic, out per infortunio, ma c’è il biancoceleste Sergej Milinkovic Savic. La Norvegia, dal canto suo, può schierare il suo bomber Erling Haaland ed altri ragazzini terribili come Berge ed Odegaard. Nel corso del match la serata ha preso una piega particolare ed addirittura poteva diventare ‘drammatica’.

Poco prima dell’intervallo per il primo tempo c’è stato uno scontro di gioco tra l’attaccante serbo Mitrovic ed il terzino norvegese, di proprietà del Rennes, Birger Meling. Il giocatore nordico è caduto male a terra, ricadendo a testa in giù, in una dinamica che ha preoccupato tutti in campo. Il gioco è rimasto fermo per alcuni minuti, ma il giocatore è poi rientrato in campo.

Serbia-Norvegia, Meling ancora in campo

Nonostante la preoccupazione per l’infortunio Meling è rimasto in campo, anche nel secondo tempo. L’allarmismo generale fortunatamente è finito subito con il giocatore che non ha riportato serie conseguenze. Serbia e Norvegia fanno parte della Lega B di Nations League e condividono il girone con Svezia e Slovenia.

La Serbia si è qualificata ai Mondiali in Qatar offrendo un buon calcio e tanto talento mentre la Norvegia di Haaland e Odegaard è una delle grandi escluse della competizione. Al momento dell’infortunio di Meling la Norvegia era in vantaggio grazie alla rete firmata alla mezzora dal solito Haaland. Il neo centravanti del Manchester City continua a segnare sia a livello di club che di Nazionale.