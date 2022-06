Inter, il colpo a parametro zero fa esultare i tifosi: ci siamo, tutto fatto

Dopo aver perso Ivan Perisic a parametro zero, l’Inter di Marotta è riuscita a fare un gran colpo di mercato.

Dopo aver perso lo Scudetto all’ultima giornata con soli due punti di distacco dal Milan di Stefano Pioli, l’Inter è alle prese con la campagna acquisti per la prossima stagione. Marotta ed Ausilio, infatti, si stanno adoperando in sede di calciomercato per consegnare di nuovo una squadra competitiva a Simone Inzaghi.

Nella ‘Beneamata’ ci saranno tanti cambiamenti nelle prossime settimane, visto che ha dovuto dire già addio ad Ivan Perisic. Il croato, infatti, ha rifiutato l’offerta di rinnovo fattagli da Marotta ed è volato a Londra per firmare con il Tottenham di Antonio Conte. I tifosi nerazzurri, molto probabilmente, saluteranno anche Sanchez e Vidal.

Dal punto di vista degli acquisti, l’Inter sta cercando di compiere il grandissimo colpo di prendere Paulo Dybala a zero. I nerazzurri dovranno battere una folta concorrenza, ma potranno anche sfruttare l’ottimo rapporto tra l’argentino e Marotta. Per i tifosi della ‘Beneamata’, intanto, è arrivata in queste ore una bella notizia su un altro obiettivo di calciomercato.

Inter, colpo di Marotta: preso a zero Mkhitaryan

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, Henrikh Mkhitaryan ha accettato l’offerta dell’Inter. L’armeno ha firmato un contratto biennale e percepirà un ingaggio da 3,5 milioni di euro all’anno. L’ex Arsenal si trasferirà a Milano da parametro zero, visto che non ha rinnovato il contratto con la Roma.

Il giocatore, infatti, ha rifiutato l’offerta di prolungare il contratto da parte di Tiago Pinto. La perdita di Mkhitaryan è un brutto colpo per José Mourinho. L’armento, infatti, era fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico portoghese, tantoché è schierato dal primo minuto nella finale di Conference League contro il Feyenoord, nonostante le sue precarie condizioni fisiche.