Milan, futuro in bilico per uno dei rossoneri: la svolta arriva da Madrid

Novità sul futuro di Brahim Diaz al Milan. La società rossonera dovrà risolvere attraverso un summit con il Real Madrid.

La conquista dello scudetto da parte del Milan ha avuto molti protagonisti e i principali sono stati i calciatori, che hanno ricambiato la fiducia dimostrata dal club, che ha creduto in loro. Tra questi uno è Brahim Diaz. Il 22enne spagnolo è in prestito dal Real Madrid, ma il Milan vorrebbe poter contare su di lui anche per il futuro.

In occasione di una recente intervista concessa ad ‘AS’, proprio Stefano Pioli si è espresso su di lui. “Molti dimenticano che è giovane e alla sua prima esperienza da titolare in una grande squadra. È iniziata alla grande, concordo, poi gli infortuni e il Covid gli hanno tolto la fiducia, e forse ci ho messo del mio con qualche decisione. Sono sicuro, però, che sia un grande calciatore. Naturalmente, desidero che rimanga”, ha detto l’allenatore su Brahim Diaz.

Tuttavia, non è una situazione semplice poiché di mezzo c’è il potente Real Madrid, la cui interazione non è ancora del tutto chiara.

Milan-Brahim Diaz, le ultime sugli accordi col Real Madrid

Secondo quanto riferito quest’oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan sta valutando la situazione del spagnolo e nei prossimi giorni la dirigenza rossonera è chiamata a fare il punto della situazione insieme al Real Madrid.

In base agli accordi stipulati, Brahim Diaz ha ancora un anno di prestito con il Milan. La sensazione è che perciò si proseguirà insieme, anche perché lo stesso tecnico Pioli ha dichiarato di voler contare sul suo contributo. È probabile che gli accordi vengano ribaditi, con la promessa di rivedersi poi per capire cosa fare terminata la stagione 2022-23.