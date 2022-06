Italia ai Mondiali, l’annuncio del senatore lascia Mancini senza parole

Il ‘senatore’ ha fatto delle rivelazioni clamorose a pochi giorni dalla brutta sconfitta dell’Italia nella Finalissima con l’Argentina

Nella sfida di questa sera contro la Germania comincerà a prendere forma la nuova Italia. La Finalissima contro l’Argentina ha chiuso – e in malo modo – un ciclo passato attraverso la vittoria dell’Europeo e la mancata qualificazione per il Mondiale in Qatar.

Tra i protagonisti che hanno salutato la Nazionale contro Messi e compagni vi è Giorgio Chiellini. Il difensore toscano ha detto addio alla Juventus nelle scorse settimane e ora ha bissato il congedo pure con gli Azzurri. Il calciatore cambierà vita, è infatti ormai imminente il suo passaggio alla MLS, giocherà nei Los Angeles FC. Intanto, in un’intervista concesso all’inserto de ‘La Gazzetta dello Sport’ ‘Sportweek’ ha fatto una clamorosa rivelazione.

Italia, la rivelazione di Chiellini: “Se avessimo centrato la qualificazione al Mondiale sarei rimasto alla Juventus”

Il centrale difensivo della Juventus ha vissuto mesi di profonda meditazione ma vi è stato un episodio particolare che più degli altri ha segnato la sua decisione. Chiellini lo ha ammesso a ‘Sportweek’. “Se ci fossimo qualificati per il Mondiale, avrei continuato a giocare nella Juventus. Avremo voluto provare a cambiare la mia storia con il Mondiale, che non è mai stata felice. Ci ho provato con tutto me stesso ma non è bastato”, ha detto il difensore.

Chiellini è uscito in maniera precoce sia nell’edizione del 2010 sia in quella del 2014. Nelle successive due rassegne le cose sono anche andate peggio perché in entrambe le circostanze l’Italia ha mancato la qualificazione, prima a causa della sconfitta nello spareggio con la Svezia, poi in questa tornata per via del ko con la Macedonia del Nord nella semifinale playoff.

“Nel 2010 siamo usciti in malo modo in un girone più che abbordabile, nel 2014 eravamo partiti alla grande ma ci siamo complicati la vita perdendo il posto da testa di serie giocando poi in condizioni proibitive con viaggi, orari e caldo folli. Avevo il grande rammarico della mancata qualificazione del 2018. Se ci fossimo qualificati con la Russia avrei lasciato la Nazionale al termine di quel Mondiale. Avrei fatto male perché soltanto dopo ho avuto i miei anni migliori”, ha concluso Chiellini facendo riferimento evidentemente alla conquista dell’Europeo meno di dodici mesi fa nella finale di Wembley contro l’Inghilterra.