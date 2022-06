Calciomercato Inter, annuncio ufficiale in settimana: firma per un anno

Calciomercato Inter, si sblocca il mercato: Marotta ha chiuso l’affare. L’annuncio ufficiale arriverà in settimana: affare fatto, i dettagli.

L’Inter di Steven Zhang è alla caccia di nuovi innesti da inserire ai tifosi. Il calciomercato estivo può regalare diverse sorprese ai tifosi nerazzurri. Dopo il secondo posto in campionato, la società lombarda resta concentrata sul mercato in entrata: i desideri di Beppe Marotta e Piero Ausilio si chiamano Romelu Lukaku e Paulo Dybala.

Prima di esporsi, però, bisognerà finire di sistemare la questione rinnovi. Dopo l’addio di Ivan Perisic a parametro zero, il club nerazzurro è deciso a non perdere più alcun membro della propria rosa. Nessun altro dovrebbe partire gratis, anche perché per operare sul mercato serve fare cassa.

Calciomercato Inter, Handanovic rinnova: annuncio in settimana

Marotta, Ausilio e Baccin lavorano alacremente ai rinnovi in casa Inter. Dopo aver già blindato alcuni pilastri della squadra durante il campionato appena concluso, è ora di chiudere per il rinnovo di Samir Handanovic. Oltre che per quello di Simone Inzaghi, infatti, è tempo di blindare anche il capitano nerazzurro.

Nonostante l’arrivo di Onana dall’Ajax a parametro zero, Handanovic resterà a fare da chioccia nello spogliatoio nerazzurro. Secondo quanto riportato da ‘FcInterNews’, infatti, in settimana è atteso l’annuncio ufficiale del rinnovo contrattuale del senatore nerazzurro. Il club ed il portiere si legheranno per un altro anno: presente, all’interno dell’accordo, anche una opzione unilaterale a favore della società milanese. Esultano i tifosi nerazzurri che, il prossimo anno, si aspettano una squadra che possa ancora competere per la vittoria del titolo.