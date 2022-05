Colpo di teatro Cagliari: il comunicato ufficiale cambia tutto

Il Cagliari retrocesso si prepara a ripartire dalla Serie B: arriva il comunicato di conferma dell’interesse per la proprietà del club

Il Cagliari sarà costretto a ripartire dalla Serie B. L’amara retrocessione è ancora difficile da digerire. Ma la volontà è quella di cercare di risalire nel campionato italiano di massima serie il prima possibile. Per quanto riguarda i rumors che sono circolati solamente qualche ora fa su un eventuale passaggio di proprietà, oggi è arrivata la conferma dell’interessamento.

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha voluto immediatamente, già dopo l’ultima gara di Serie A giocata contro il Venezia, smentire in diretta a ‘Sky Sport’ la possibilità che il club fosse ceduto ad un’altra proprietà.

Quest’oggi, tuttavia, nonostante le ulteriori smentite arrivate dai vertici del club sardo nelle ultime ore, la holding ‘Citic Holding IF Group LLC‘ ha fatto sapere pubblicamente che il proprio interesse per la squadra c’è ed è concreto. Ecco quindi cosa è stato riferito tramite il comunicato ufficiale.

Cagliari, la ‘ Citic Holding IF Group’ dà la sua conferma: inviata una manifestazione d’interesse per l’acquisto delle azioni

Come si legge dal comunicato ufficiale della società internazionale interessata al Cagliari: “La ‘Citic Holding IF Group’, società di investimento indipendente con sede nel Delaware, conferma l’invio di una manifestazione di interesse non vincolante per l’acquisto della totalità delle azioni di proprietà della Cagliari Calcio Spa. Non intende commentare notizie e informazioni ritenute fuorvianti.

“Non comprende – sottolinea la holding – altresì censure, implicite ed esplicite, ad un comportamento da sempre improntato a correttezza e trasparenza così come la procedura standard. Procedura adottata come primo step operativo per l’instaurazione di una trattativa complessa ma da tenere su binari di reciproco rispetto”.

“Il terreno di confronto – si legge in conclusione – qualora si vogliano effettuare reciproche, approfondite valutazioni, è quello contrattuale e Citic Holding IF Group Llc è, come ha dimostrato sinora, sempre stata collaborativa. Non c’è alcuna remora a fornire ogni possibile garanzia di successo del progetto esposto alla proprietà della Cagliari Calcio Spa“.