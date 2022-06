Calciomercato Juventus, c’è l’offerta: ma sul prezzo è un tira e molla

Novità di calciomercato in casa Juventus. La trattativa procede, ma bisogna ancora trovare un accordo sul prezzo del cartellino.

Giorni di mercato frenetici in casa Juventus. La dirigenza è concentrata su diverse operazioni. In entrata tiene banco la sostituzione di Chiellini, con il nome affascinante che arriva da Manchester sponda City. Ma occhio anche alle dichiarazioni di de Ligt.

Non solo operazioni di alto livello però in casa Juventus. Il ds Cherubini è impegnato anche a concludere operazioni di contorno. Tra prima squadra e Under 23 sono infatti diverse le situazioni minori da sistemare. Proprio la ‘squadra b’ bianconera in questo momento è sotto i riflettori degli uomini mercato per un’offerta arrivata in sede.

Il portiere uruguaiano Franco Israel, questa stagione 32 presenze in Serie C con l’Under 23, è infatti finito nel mirino dello Sporting Lisbona. In casa Juventus valutano se il calciatore potrà avere prospettive di inserimento in prima squadra oppure se sia meglio cederlo e recuperare qualcosa dai 2,2 spesi qualche tempo fa per prelevarlo dal Nacional di Montevideo.

Juventus, operazioni anche per l’Under 23: si tratta la cessione di Israel

Stando a quanto riporta il collega di Goal Italia Romeo Agresti sul suo profilo Twitter lo Sporting Lisbona avrebbe formulato una proposta attorno al milione, più vari bonus, per Israel.

Il calciatore avrebbe già dato il suo benestare, allettato dalla prospettiva della massima serie portoghese. La Juventus dal canto suo chiede da un lato un piccolo aumento sul costo del cartellino, ma soprattutto chiede un diritto di recompra nel caso Israel dovesse effettivamente esplodere nei prossimi anni.