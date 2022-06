Nazionale nel caos, rissa e spintoni in ritiro: la ‘colpa’ è di Lukaku

L’attaccante del Chelsea Romelu Lukaku è reduce da una stagione complicata. Il belga è diventato protagonista di un insolito caso.

Il centravanti belga Romelu Lukaku viene considerato da molti come uno dei migliori attaccanti al mondo. Tuttavia il ‘gigante buono’ ha vissuto una carriera di notevoli alti e bassi, alternando grandi stagioni ad annate più deludenti. Basta pensare che il giocatore belga è stato premiato come miglior giocatore della Serie A lo scorso anno ed invece è stato tra i flop di quest’annata in Premier League. Il Chelsea ha pagato il calciatore all’Inter ben 115 milioni di euro e rischia di svenderlo nella prossima sessione di calciomercato.

Nelle ultime ore è emersa una clamorosa situazione che riguarda indirettamente l’ex bomber dell’Inter. Il Brasile è una squadra composta da grandi stelle, tante ‘prime donne’ e capita che si possa avere dei confronti. Nelle ultime ore è esplosa una lite nel ritiro della Selecao, ma la cosa incredibile è il motivo della discussione.

Due stelle del Brasile del calibro di Richarlison e Vinicius Junior sono arrivate alle mani ed il motivo della lite è Lukaku. A raccontare la versione dei fatti è stato l’attaccante dell’Everton che, ai microfoni di TNT Sport Argentina, ha rivelato la curiosa questione: “Mi ha detto che non posso vincere la Champions League e che sono sopravvalutato, mi sono stato zitto. Ma quando ha detto che Lukaku è migliore di me, ho perso la testa”.

Brasile, il ‘caso Lukaku’ fa paura ai tifosi

Una motivazione insolita ed ancora più insolita è la reazione del trequartista dei Toffees. Questa lite ha destato preoccupazione in Brasile: tra pochi mesi ci saranno i Mondiali ed i tifosi hanno paura di ripercussioni sul gruppo. Intanto a dividere i due ci hanno pensato Paquetà e Neymar, due delle stelle e sia il tecnico che i giocatori sembrano aver chiarito la questione (hanno pubblicato tra l’altro un post sui social).

Intanto l’attaccante del Chelsea è protagonista sul mercato. Il giocatore non è nei programmi del tecnico dei Blues Thomas Tuchel e Romelu sogna il ritorno a Milano, nella sua Inter. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra le parti ed il futuro di Lukaku è tutt’altro che certo.