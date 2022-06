Inter, Lewandowski e il regalo a sorpresa: Marotta spera nel super colpo

L’Inter continua a lavorare per la prossima stagione. Marotta cerca il super colpo in attacco e il regalo può arrivare da Lewandowski.

Due trofei non sono un cattivo traguardo per la prima Inter di Simone Inzaghi, anche se lo Scudetto perso contro il Milan brucia e continuerà a farlo sino all’inizio della prossima stagione. Intanto, c’è da lavorare sul mercato e puntellare la rosa nerazzurra.

Arduo compito per Marotta e Ausilio, costretti a fare i conti anche con un budget limitato e con delle necessità economiche ben definite. E al netto di cessioni illustri, non sarà facile andare a dama con i super obiettivi Dybala e Lukaku.

Soprattutto quest’ultimo, resta una pista assai complicata. Specialmente per le cifre che interesserebbero un ipotetico affare col Chelsea. Attenzione, però, al regalo a sorpresa che può arrivare da Lewandowski.

Inter, Lewandowski può regalarti Lukaku: l’indiscrezione dall’Inghilterra

L’incastro ed il triangolo di mercato è presto svelato da ‘The Sun’: la rottura totale tra Lewandowski e il Bayern Monaco apre ad un nuovo e possibile scenario per i ‘Blues’. E di conseguenza anche per l’Inter e le altre pretendenti al forte attaccante belga.

Già, perché il Chelsea farebbe sul serio per il bomber polacco e vorrebbe competere con la concorrenza del Barcellona. Per farlo, però, ha bisogno di fare spazio in attacco e liberarsi del pesante ingaggio (e anche della presenza tecnica) di Romelu Lukaku.

Un effetto a catena che potrebbe aprire una breccia nelle richieste del Chelsea e andare incontro a quelle dell‘Inter, che dalla sua attende solo un assist (o un regalo) per gettarsi a capofitto sull’ex Manchester United. Marotta attende, spera e incrocia le dita: sarà una lunga estate.