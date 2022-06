“Decido io!”: Icardi durissimo, sbotta sui social e svela il futuro

La risposta di un infuriato Mauro Icardi, rispetto a come stia proseguendo la sua carriera sportiva, giunto quasi ai trent’anni.

La Nazionale argentina sta vivendo uno dei migliori momenti sportivi in assoluto. La squadra di Scaloni non conosce sconfitta da 32 partite ed è così entrata di diritto nel giro delle favorite per la vittoria dei Mondiali di Qatar 2022. È presto tuttavia per dirlo, ma nel frattempo il lavoro del Ct nello scegliere i giocatori che prenderanno parte alla competizione internazionale è cominciato. Tra dubbi e certezze, ciò che appare chiaro è che Mauro Icardi non farà parte del gruppo.

L’attaccante in forza al PSG è reduce da una stagione non troppo esaltante. Soltanto cinque gol messi a segno e un posto sempre più precario all’interno delle gerarchie di Mauricio Pochettino. Chiaro è che, con uno stipendio da 10 milioni di euro netti a stagione, il PSG comincia a farsi i suoi conti e non reputa incedibile l’argentino, bensì è aperto ad ascoltare eventuali offerte.

Alla stasi della vita da attaccante è corrisposta una vita personale piuttosto tumultuosa. Il gossip si è susseguito, passando dal possibile divorzio dalla moglie e imprenditrice Wanda Nara a una vacanza all’insegna dell’amore riconciliato in Ruanda.

PSG, Icardi indispettito dal gossip: “Solo ca***te”

Direttamente dall‘Africa, il giocatore sui social ha ricondiviso un articolo e risposto in merito alla considerazione che la sua carriera sia in bilico: “Quando facevo 30 gol a stagione c’erano gli stessi argomenti. Carriera in bilico? Ho ancora due anni di contratto, non mi sembra così in bilico… A quasi 29 anni con quasi 200 gol fatti mi conoscono abbastanza bene”.

Sulle indiscrezioni che vogliono Icardi in uscita dal PSG, il giocatore interviene ancora nel post, annunciando difatti la sua volontà di rispettare l’accordo vigente con i francesi: “Decido io di restare e mettermi a disposizione”. Bisognerà capire la risposta del PSG a questa presa di posizione.