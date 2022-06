Caos Salernitana, Iervolino a muso duro: attacco durissimo a Sabatini

In casa Salernitana regna ancora il caos per quanto riguarda l’addio di Sabatini: ora è il presidente in persona a parlare, con un duro attacco

Ancora strascichi in casa Salernitana, legati all’addio di Walter Sabatini. La rottura del rapporto tra la società e il dirigente sportivo ha provocato un vero e proprio scossone tra le file del club. A tal proposito, stavolta, è stato il presidente in persona a parlare. Duro attacco per l’ex ds di Salerno.

L’addio di Sabatini non è certo passato inosservato, dopo essere arrivato in maniera improvvisa. Divergenze di vedute tra quest’ultimo e la società, in merito alle commissioni da versare agli agenti nelle determinate operazioni, hanno fatto sì che il rapporto si rompesse e venisse interrotto.

Proprio di quanto accaduto ha allora parlato quest’oggi ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente della Salernitana. L’attacco di Iervolino nei confronti di Sabatini è stato tagliante e il proprio pensiero sulla vicenda è stato riferito senza troppi giri di parole. Ecco quindi le sue dichiarazioni.

Caos Salernitana, questa volta a parlare è Iervolino: duro attacco nei confronti di Sabatini

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, si è soffermato a parlare di quanto avvenuto con Sabatini ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Avevo deciso di non parlare, i panni sporchi si lavano in famiglia. Poi, però, ho letto le parole di Sabatini e mi sento in dovere di rispondere. Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare questa commissione, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture”.

“Volevamo offrire – ha proseguito – a Coulibaly un aumento di stipendio di 200.000 euro. Il problema è che per completare l’operazione avremmo dovuto versare un milione al suo agente. Un impegno che aveva preso Sabatini. Io non mi piegherò mai a questo sistema. Adesso leggo addirittura che dichiara di sentirsi da Champions League. Vedremo dove andrà. Non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail”.