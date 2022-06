“25 milioni e si chiude”: Juve avanti a tutte, pronto il colpo

Calciomercato Juve, il colpo dell’estate si avvicina: sul piatto servono 25 milioni di euro. I bianconeri lavorano sulla formula.

La Juventus lavora in questi giorni ai diversi colpi che vuole mettere a segno sul mercato. Primo tra tutti, in pole position, resta quello relativo al ritorno in squadra di Paul Pogba. Ma non c’è solo lui nell’orbita degli interessi bianconeri. Piace anche il terzino destro che la Serie A conosce molto bene.

Il terzino destro che la Juventus vorrebbe, a maggior ragione per il fatto che il futuro di Cuadrado appare incerto nonostante il rinnovo di contratto già firmato, è Nahuel Molina. L’argentino classe 1998 ha messo in mostra, nella stagione da poco terminata, tutte le sue qualità. Dalle file dell’Udinese, quindi, ha attirato l’attenzione di diversi club.

Piace tanto alla Juventus, ma piace anche all’estero con Atletico Madrid e Arsenal che restano dietro le quinte per monitorare la situazione. A questo proposito, i bianconeri vorrebbero accelerare le operazioni. L’Udinese non intende comunque scendere sotto i 25 milioni di euro e Arrivabene ora cerca la soluzione migliore.

Calciomercato Juve, l’obiettivo sulla fascia destra è Molina: per lui servono 25 milioni di euro

Come rivela ‘Tuttosport’, dunque, per l’operazione che può portare Nahuel Molina alla Juventus serve una cifra ben precisa. “25 milioni di euro e si chiude“, si legge. È questa la cifra al di sotto della quale l’Udinese comunque non intende scendere. Anche perché non ha la fretta e la necessità di dover vendere. Nonostante tutto, soprattutto nonostante la concorrenza dei club dall’estero, trapela grande ottimismo e fiducia in merito a questa operazione di calciomercato.

Ci sono buone possibilità che l’argentino possa continuare a giocare e a brillare in Serie A, anche se dovesse lasciare il club friulano. I vertici bianconeri ora studiano la formula migliore per far decollare ufficialmente la trattativa. E per regalare un ottimo innesto a Massimiliano Allegri. La Juve resta perciò avanti a tutte le altre pretendenti per il terzino.