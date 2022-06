“Ha ragione Spalletti…”: Napoli, il grande ex bacchetta De Laurentiis

Calciomercato Napoli, il grande ex dà ragione a Spalletti e bacchetta De Laurentiis: la priorità dev’essere quella di non lasciarlo andar via

Il Napoli pensa a come potersi muovere al meglio in ottica calciomercato. Specialmente per regalare a Luciano Spalletti i profili migliori. Dopo aver messo in cassaforte già alcuni colpi in vista della prossima stagione, ora tanto resta da capire in merito ai rinnovi di contratto. E anche in merito a quei profili che sono maggiormente appetibili per i club esteri. Di un giocatore in particolare ha parlato allora il grande ex.

Fabio Cannavaro, campione del mondo con l’Italia del 2006 e storico ex difensore della Serie A, ha voluto dire la sua su un profilo in particolare del Napoli. Del club in cui lui è nato e cresciuto calcisticamente parlando. Ha, infatti, iniziato nelle giovanili della società ed è poi passato nel 1992 in prima squadra dove ha giocato fino al 1995.

Ed è proprio per questo motivo che ha voluto dire la sua opinione sull’eventuale partenza di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese sarebbe anche questa volta molto vicino al PSG, club che appunto lo segue da tempo e con cui De Laurentiis avrebbe anche preso contatti. Per Cannavaro, però, sarebbe un errore lasciarlo partire.

Calciomercato Napoli, Cannavaro dice la sua su Koulibaly: “ Ha ragione Spalletti a volerlo tenere”

Fabio Cannavaro, quindi, ha voluto dire la sua, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, in merito al possibile addio che potrebbe separare Kalidou Koulibaly dal Napoli con il calciomercato estivo che a breve aprirà ufficialmente. Il grande ex dà quindi ragione a Luciano Spalletti e bacchetta De Laurentiis che sembra dal canto suo stavolta aver aperto alla cessione.

“Koulibaly – ha affermato con sicurezza Cannavaro – è forte e centrali come lui in giro è difficile trovarli ed è dunque complicato sostituirli. Per questo motivo dico che ha ragione Spalletti a volerlo tenere“. Cannavaro, dunque, non ha dubbi. Ora non resta che attendere il club partenopeo, per comprendere se il difensore resterà o se invece dopo la stagione da poco conclusa dirà addio.