Milan, stavolta non ci sono dubbi: Leao ha avvertito Maldini

Calciomercato Milan, l’obiettivo è blindare Rafael Leao e stavolta non ci sono più molti dubbi: l’avvertimento a Maldini

Il Milan, forte anche del passaggio di proprietà a RedBird, ora più che mai guarda al futuro. Dopo la vittoria dello Scudetto, i rossoneri vogliono proseguire un ciclo già avviato. E vogliono farlo nel migliore dei modi. Tanto di questo dipende anche dal futuro di chi quest’anno è stato fondamentale, ovvero Rafael Leao. Ecco le ultime.

Rafael Leao è stato una parte fondamentale della vittoria dello Scudetto del Milan di quest’anno. Le sue accelerate improvvise hanno messo in difficoltà molti avversari in Serie A. E la sua crescita ha impressionato anche Paolo Maldini e Stefano Pioli che, d’altronde, hanno sempre creduto in lui.

Il Milan, dal canto suo, ha già da tempo offerto perciò all’attaccante un rinnovo di contratto con l’intenzione di portare l’ingaggio a 4,5 milioni di euro. Jorge Mendes, suo procuratore, vorrebbe di più per Leao. Ma la volontà del giocatore ora può davvero fare la differenza.

Calciomercato Milan, Leao ha preso la sua decisione: pronto a firmare per il rinnovo di contratto

Attualmente Leao e il Milan sono legati dal contratto vigente fino al 2024. Il club rossonero, tuttavia, vorrebbe prolungare questa data, andando a blindare in anticipo la sua scadenza. A maggior ragione per le richieste e per le cifre offerte per lui, appetibile più che mai sul mercato. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, in ogni caso, il portoghese avrebbe preso la sua decisione.

Nonostante le diverse richieste, primo tra tutti del PSG, e la causa ancora aperta con lo Sporting Lisbona (a cui il portoghese deve circa 20 milioni di euro per essersi svincolato unilateralmente), Rafael Leao vorrebbe restare in rossonero. E lo farebbe anche accettando la proposta del club che non si è mai scostata dall’idea iniziale. La cifra offerta è di 4,5 milioni di euro a stagione. Un bel salto di qualità rispetto all’ingaggio attuale. La volontà ora è chiara: Leao ha avvertito Maldini e la trattativa potrebbe davvero concludersi nel migliore dei modi.