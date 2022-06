“È tutto pronto”: Milan e Inter, l’annuncio che fa esultare i tifosi

L’attesa novità è stata annunciata per Milan e Inter da Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia.

La vittoria dello scudetto lo scorso anno da parte dell’Inter e durante l’ultima stagione da parte del Milan hanno reso evidente il ritorno di Milano nell’élite della competitività del calcio italiano e a piccoli passi di quello internazionale. In questo secondo caso, non soltanto i risultati sportivi occupano un ruolo importante, ma anche ciò che riguarda il lavoro della società sugli altri fronti, tra cui quello delle infrastrutture.

É chiaro che l’aspetto del bacino di utenza e dell’affluenza agli stadi conta sempre di più, anche a livello di introiti. Poter contare su uno stadio più fruibile, apporta dei vantaggi economici e d’immagine.

Finalmente, pare possa esserci l’intesa affinché Milan e Inter contino su un nuovo impianto sportivo. Quest’ultimo sarà all’altezza delle esigenze di marketing e della funzionalità che in epoca moderna si richiede, offrendo un evento che non si riduca ai 90′ di gioco.

Milan-Inter, il nuovo stadio si fa: le parole di Attilio Fontana

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha incontrato Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni e, tra le varie tematiche, si è parlato anche della costruzione del nuovo stadio per le due principali squadre della città di Milano. L’area individuata, infatti, sarebbe proprio nella zona di Sesto.

‘SportMediaset’ riferisce le parole di Fontana dopo l’incontro: “Se i due club decidessero, il sindaco di Sesto San Giovanni darebbe il via quasi immediatamente ai lavori. Credo che per i fondi che debbano investire sia una notizia di non poco conto, rispetto al fatto che spesso questi discorsi comportino mesi se non anni di rinvio. Abbiamo accennato l’ipotesi e il sindaco ha detto che lui è pronto perchè l’area è già bonificata e ci sono le autorizzazioni”. RedBird, nuova proprietà del Milan, e Suning possono quindi già avviare i loro summit per trovare un’intesa e stilare un progetto, per il quale è già pronto il primo passo.