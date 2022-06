Sabatini, risposta infuocata a Iervolino: continua il botta e risposta

Clima incandescente attorno alla Salernitana. In mattinata l’attacco del presidente Iervolino a Sabatini, poi la dura risposta del direttore.

Una mattinata infuocata in casa Salernitana. Dopo una salvezza conquistata con il coltello tra i denti, ed una rincorsa che ha fatto esultare un’intera città, ora si consumano le acredini di un rapporto terminato anzitempo e che evidentemente celava dei problemi molto importanti. Al centro dell’attenzione il presidente Danilo Iervolino da una parte, e dall’altra l’ormai ex direttore sportivo Walter Sabatini. Un duo che ha portato la Salernitana alla permanenza in Serie A, un risultato praticamente insperato fino ad un paio di mesi prima della fine del campionato.

Due personaggi che i tifosi di Salerno portano nel cuore, anche se uno di loro è andato via prima del tempo. Sabatini, infatti, ha lasciato la città campana proprio nelle scorse settimane a causa di alcune differenze di vedute sul mercato. In mattinata è arrivato un attacco pesante di Iervolino relativo proprio all’ex direttore ed alcune dichiarazioni: “Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo”, le parole amare del presidente della Salernitana.

Caos Salernitana, Sabatini risponde a Iervolino

Insomma, al centro del dibattito alcune commissioni relative agli agenti di Coulibaly, almeno stando a quanto raccontato da Iervolino. Un attacco pesante a Sabatini che, però, non si è fatto attendere nella risposta. Cosi l’ex direttore, attraverso i microfoni di ‘Radio 1’ ha risposto a muso duro alle parole del suo ex patron.

“Iervolino mi ha dato del bugiardo? Ricordo quando mi chiedeva quasi piangendo di salvare la Salernitana”, le parole di Sabatini in diretta. “Non sono io l’equivoco, l’equivoco diventerà presto lui. Io sono 30 anni che faccio calcio, e lui 30 giorni. Se mi ha dato del bugiardo verrà in tribunale”, ha ancora proseguito il direttore. Insomma, un botta e risposta durissimo che potrebbe avere ulteriori puntate nelle prossime ore.