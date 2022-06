Calciomercato Inter, colpo di scena Lukaku: “Hanno accettato”

Inter, colpo di scena sul mercato: cambia il futuro di Romelu Lukaku, come spiegato dal collega di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio.

Dopo una stagione conclusa con due trofei, ma anche con tanti alti e bassi, l’Inter vuole tornare in alto. Soprattutto, sul gradino più alto del campionato italiano e spodestare il Milan fresco campione d’Italia.

Lukaku (LaPresse)Farlo, però, sarà tutt’altro che semplice. E per questo, i piani di Zhang e Marotta passano giocoforza dal mercato. Se la permanenza di Bastoni e l’arrivo di Dybala non sono più un semplice sogno, attenzione anche a quello che succede sul fronte inglese.

I colloqui per riportare Romelu Lukaku in nerazzurro sono sbocciati negli ultimi giorni e le novità che giungono da Londra fanno esplodere i tifosi meneghini, sempre più speranzosi di un ritorno di Big-Rom.

Inter, colpo di scena Lukaku: il Chelsea apre al prestito

Come riportato dal collega ed esperto di mercato per ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, il Chelsea ha aperto alla possibilità di un prestito di Romelu Lukaku all’Inter. Ad esplicare e spiegare tutto, anche il corrispondente Marco Barzaghi, che aggiunge: “Da Londra hanno accettato l’idea di dar via il belga in prestito. Poi bisognerà trovare bene accordo e formula, nell’idea di una soluzione che possa portare quanto prima ad una chiusura totale dell’affare”.

D’altronde, non è certo sconosciuta la volontà dello stesso Lukaku di fare ritorno a San Siro. Non solo le tante interviste e i tanti segnali lanciati nel corso della stagione, ma anche la nostalgia di un ruolo da protagonista in un top club europeo.

Una nostalgia e una volontà che porterebbero il bomber belga a ridursi anche l’ingaggio, per non gravare troppo sull’operazione. All’Inter, adesso, non resta che aspettare ed incrociare le dita, nella speranza di sedersi presto ad un tavolo con la dirigenza del Chelsea.