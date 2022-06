Inter, Inzaghi al settimo cielo: la notizia è una manna

Arrivano ottime novità per l’Inter. La notizia certamente farà felice la dirigenza, il tecnico Simone Inzaghi e tutti i tifosi nerazzurri.

Un pomeriggio contrassegnato a ottime notizie per l’Inter. Le novità appena giunte sono una vera e propria manna dal cielo per i nerazzurri. Il tecnico Simone Inzaghi può esultate e tirare un sospiro di sollievo.

Le condizioni del difensore Milan Skriniar sono infatti più positive del previsto. Skriniar ieri, durante il match di Nations League tra la sua Slovacchia e il Kazakistan, terminato con una vittoria di misura di questi ultimi, era infatti uscito dolorante al minuto 43.

Vista la natura dell’infortunio, che in un primo momento sembrava coinvolgere il ginocchio, nella serata di ieri si era temuto un possibile lungo stop, con i tifosi nerazzurri e il tecnico Simone Inzaghi preoccupati che un eventuale problema al ginocchio avrebbe potuto compromettere la preparazione in vista della prossima stagione. E, in caso di problemi maggiori, addirittura l’inizio della stessa.

Inter, sospiro di sollievo per Skriniar: le condizioni del difensore slovacco

Buone notizie invece dopo gli esami strumentali di questa mattina. Come riporta il collega di Sky, da sempre molto vicino alla vicende di casa Inter, Matteo Barzaghi si tratta di un problema solamente muscolare.

Escluso quindi qualsiasi problema riguardante il ginocchio e, di conseguenza, qualsiasi potenziale lungo stop per il difensore. Gli accertamenti a ci si è sottoposto Skriniar in queste ore sono stati positivi per l’Inter. Nulla di grave quindi, soprattutto se si considerano i timori della vigilia che avevano fatto stare dirigenza, tecnico e tifosi letteralmente con il fiato sospeso.