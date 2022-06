Juventus, la mossa di Agnelli per il colpo in attacco: Cherubini vola in Spagna

In casa Juventus si lavora alla squadra della prossima stagione. I tifosi bianconeri potrebbero fare i conti con un attacco stravolto.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha sicuramente deluso le aspettative nell’ultima stagione. Zero titoli ed un risicato quarto posto per i bianconeri, che, sono consapevoli, di dover fare meglio. La dirigenza torinese è pronta a rivoluzionare il reparto offensivo, uno dei punti deboli dell’ultima stagione in casa Juve.

La squadra di Allegri non avrà a disposizione Federico Bernardeschi e Paulo Dybala e vede ancora diversi giocatori in bilico. Con solo Chiesa e Vlahovic sicuri del posto in squadra, c’è da capire il futuro di Alvaro Morata e Moise Kean, entrambi non indispensabili per la rosa bianconera.

C’è da dire che Allegri è un grande estimatore di Alvaro Morata, giocatore molto legato alla squadra, e reduce da una buona stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni il dirigente bianconero Federico Cherubini andrà in Spagna per avere un colloquio con l’Atletico Madrid e capire le reali possibilità di riscatto del giocatore.

Juventus, bianconeri pronti a sorprendere per l’affare Morata

La rosea sottolinea che le trattative tra le parti non saranno facili. I Colchoneros chiedono il riscatto di 35 milioni previsto dal prestito iniziale alla Juve mentre la società di Agnelli non vuole andare oltre i 15 milioni (dopo i 20 iniziali investiti per il prestito). Morata è ormai alla soglia dei trent’anni e la Juve vuole evitare pesanti investimenti sul giocatore. D’Altro canto l’Atletico è conscio dell’interesse di diversi club europei per Alvaro, in particolare Barcellona, Arsenal e Newcastle.

L’ultima carta della dirigenza bianconera potrebbe essere il cartellino di Moise Kean. La Juve sta valutando il riscatto dell’azzurro dall’Everton e potrebbe inserire Kean come parziale contropartita per arrivare a Morata. Un intreccio difficile ma non impossibile.