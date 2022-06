Calciomercato, l’Udinese ha scelto: adesso è ufficiale

C’è il comunicato ufficiale. In casa Udinese è arrivato l’annuncio del club che evoca sicuramente grandi ricordi ai tifosi friulani.

Dopo la conclusione della Serie A il calciomercato è entrato nel vivo. Diversi club stanno anticipando l’inizio della sessione estiva effettuando operazioni sia in entrata che in uscita e che servono a trasformare l’identità del club. Uno dei casi più anomali è sicuramente l’Udinese.

Il club friulano non ha trovato l’accordo per il rinnovo con Gabriele Cioffi, tecnico rivelazione di quest’annata. Subentrato a stagione in corso a Gotti, Cioffi ha messo in evidenza le qualità di diversi singoli del club, lanciando anche nuovi giovani. L’Udinese ha terminato la stagione al dodicesimo posto, ottenendo una salvezza in totale tranquillità.

Pochi minuti fa il club ha annunciato l’arrivo del nuovo tecnico, l’ex allenatore dell’Ascoli Andrea Sottil. Attraverso i propri social la società della famiglia Pozzo ha annunciato: “Andrea Sottil è il nuovo allenatore della Prima squadra: ha siglato un contratto che lo lega al club fino al 30 Giugno 2023, con opzione per la stagione successiva”.

Serie A, Sottil torna all’Udinese

Per Sottil si tratta di un ritorno a casa visto le ben quattro stagioni disputate con la maglia del club friulano. Nel comunicato l’Udinese ha accolto cosi l’ex difensore: “Udinese calcio è lieta di riabbracciare Andrea Sottil. Per lui si tratta di un grande ritorno nella famiglia bianconera dopo aver difeso i nostri colori per quattro stagioni con 115 presenze e 7 reti in tutte le competizioni”.

Sottil è reduce da una buona stagione sulla panchina dell’Ascoli in Serie B. Il club marchigiano è stato eliminato, dopo una buona stagione, solo ai Playoff, nella sfida a gara secca contro il Benevento.