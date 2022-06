Tutto pronto per il fischio di inizio di Italia-Ungheria, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Nations League.

Manca sempre meno al via di Italia-Ungheria, gara valida per la seconda giornata del girone C di Nations League 2022/2023. Alle ore 20.45, allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, la Nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini ospita l’Ungheria del CT Marco Rossi. Dopo il pareggio degli azzurri per 1-1 contro la Germania nella gara di apertura allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, gli azzurri affrontano gli ungheresi quindici anni dopo l’ultimo confronto dell’agosto 2007.

La Nazionale ungherese, invece, ha battuto l’Inghilterra per 1-0 grazie ad un rigore messo a segno da Szoboszlai. Gli azzurri, dopo la gara di questa sera, affronteranno gli inglesi l’11 giugno e poi nuovamente la Germania il 14 giugno. A dare il via al match è l’arbitro tedesco Scharer, coadiuvato dagli assistenti De Almeida e Zogai, suoi connazionali. Al VAR, invece, il duo tutto tedesco formato da Fritz e Foltyn.

Italia-Ungheria, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, Bastoni, Spinazzola; Locatelli, Cristante, Barella; Gnonto, Scamacca, Raspadori. A disposizione: Cragno, Meret, Calabria, Bonucci, Di Marco, Esposito, Tonali, Frattesi, Cancellieri, Belotti, Pellegrini, Politano. C.t.: R. Mancini.

Ungheria (3-4-2-1): Dibusz; Lang, W. Orban, At. Szalai; Sallai, Styles, A. Nagy, Z. Nagy; Szoboszlai, Schon; Ad. Szalai. A disposizione: Gulacsi, Szappanos, Kecskes, Fiola, Nego, Schaffer, Bolla, Kleinheisler, Vancsa, Adam, Spandler, Vecse. C.t.: Rossi.