“Adesso tocca a lui…”: Napoli, il messaggio a De Laurentiis è chiarissimo

Messaggio a De Laurentiis che non lascia spazio ad interpretazioni. Adesso la palla passa nelle mani del presidente del Napoli.

Il mercato che attende il Napoli sarà gioco forza diverso da quello degli ultimi anni. Il patron gli azzurri Aurelio De Laurentiis ha dettato le nuove linee guida soprattutto per quanto riguarda il monte ingaggi.

L’obiettivo di De Laurentiis è quello di operare una drastica riduzione del monte stipendi. In quest’ottica vanno letti gli addii al capitano Lorenzo Insigne, ma anche quello di Ghoulam. Così come l’arrivo di calciatori dall’ingaggio contenuto come Kvaratskhelia e Olivera.

Sempre in tema rinnovi ci sono però due questioni spinose da risolvere. La prima riguarda Dries Mertens, al centro di un vero e proprio giallo sulle cifre proposte, mentre l’altra riguarda il difensore Kalidou Koulibaly. Al momento sono i due calciatori con l’ingaggio più ‘pesante’ e, se non si dovesse trovare un accordo sul loro abbassamento i due maggiori indiziati ai saluti.

Koulibaly, l’ex agente è chiaro: “Il Napoli deve fare uno sforzo”

“Il suo futuro potrebbe essere a Napoli, ma la società deve fare uno sforzo.” così la pensa l’ex agente di Kalidou Koulibaly, Bruno Satin. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Satin ha la idee chiare: “E’ difficile dire il suo futuro, ma se il Napoli facesse un passo avanti potrebbe restare.”

Satin non rinuncia però ad una frecciatina ad Aurelio De Laurentiis: “Tutte le volte che è rimasto a Napoli ha rinunciato a tanti soldi. L’ha sempre fatto con piacere, ma ciò non toglie che stavolta deve essere De Laurentiis a venire incontro al calciatore. Lo sforzo non lo può fare solo il calciatore, a questo giro tocca alla società.”