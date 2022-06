“Li difende ancora?”: Italia-Ungheria, all’improvviso scoppia la polemica

L’Italia mostra gioco e gol in occasione della sfida contro l’Ungheria in Nations League e i tifosi sui social prendono di mira soprattutto Ciro Immobile.

Roberto Mancini aveva assicurato che avrebbe dato spazio al nuovo che avanza, dopo la ‘Finalissima’ di Wembley contro l’Argentina e ha mantenuto la parola. Il Ct della Nazionale italiana ha presentato diverse novità già in occasione della sfida di Nations League contro la Germania. Con l’Ungheria poi un tridente inedito formato da Politano, Gnonto e Raspadori insieme ad alcune certezze come Pellegrini e Spinazzola.

Inevitabile da parte dei tifosi un’analisi rispetto alla situazione che l’Italia sta affrontando, partita con un’involuzione dopo la vittoria di EURO 2020 e continuata con una metamorfosi ancora in atto.

Lo stesso Mancini sta studiando i suoi. Dopo aver “mandato in vacanza” alcuni dei veterani, prosegue l’avventura di Nations League con un gruppo ben scelto fatto di un mix tra giovani e veterani. A sorprendere di più è stata sicuramente la rivoluzione offensiva. Il Ct ha messo in pausa figure tra vacanze e panchina come Insigne e Belotti, oltre a Immobile, fermo per infortunio.

Italia-Ungheria, la polemica social contro Immobile

Dopo le reti di Italia-Ungheria, di cui sono stati protagonisti Barella e Pellegrini, sui social i tifosi si sono espressi duramente nei riguardi di Ciro Immobile. Il centravanti di riferimento sarebbe lui. Tuttavia, il rendimento negli ultimi tempi è stato davvero lontano dai tempi migliori e dai risultati ottenuti con la Lazio. Il napoletano aveva addirittura pensato di lasciare la Nazionale, salvo poi aver conversato a mente fredda a lungo anche col Ct Mancini.

Il tifoso Luca Foschiatti su Twitter si esprime in modo abbastanza chiaro sulla sua idea: “Comunque da un anno a questa parte mi sa che ha segnato più Pellegrini che Immobile”. Un altro utente prosegue sulla stessa linea: “In un attacco completamente rigenerato, Berardi ed Immobile la Nazionale se la dimenticheranno completamente o magari faranno i panchinari, la tribuna non la lascerei comunque da parte”. Andrea Vellano punta sui numeri per esprimere lo stesso concetto: “Barella ha segnato tanti gol quanto Immobile e Belotti nella gestione Mancini. E c’è qualcuno che li difende ancora”.