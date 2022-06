“Ha un contratto…”: Juve, da Madrid arriva la ‘chiamata’ al club bianconero

Importanti novità in arrivo da Madrid per quanto riguarda il mercato della Juve. La decisione adesso spetta solo ai bianconeri.

Un mercato molto complesso attende la Juve questa estate. I bianconeri sono chiamati a mettere su una rosa in grado di dare ad Allegri la possibilità di tornare immediatamente competitivo. I due quarti posti consecutivi, seppur hanno garantito la qualificazione in Champions League, non sono considerati un risultato abbastanza soddisfacente.

La dirigenza ha quindi avviati una grande opera di rinnovamento. Tale opera è iniziata già a gennaio con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, calciatori per i quali sono stati fatti importanti investimento. E proseguirà in estate, anche a fronte di diversi addii, soprattutto tra giocatori che, in questi anni, erano stati punti fermi dei bianconeri.

Chiellini ha già salutato. Stessa cosa per Dybala, per cui si parla con sempre più insistenza di un futuro all’Inter, e Bernardeschi, il quale invece potrebbe finire in un’altra big italiana: il Napoli. Sempre restando in attacco da definire anche la situazione Morata. Anche se le dichiarazioni dalla Spagna fanno ben sperare.

Morata, resta alla Juve? Dipende dai bianconeri

A parlare e nientemeno che Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, squadra proprietaria del cartellino di Morata, che ad Onda Madrid ha chiarito: “Al momento è della Juve, ha un contratto con i bianconeri. Sono loro a decidere se tenerlo o meno, noi aspettiamo.”

La situazione di Morata è la seguente: il calciatore è di proprietà dell’Atletico, ma in questi ultimi due anni è stato in prestito oneroso alla Juve. I bianconeri hanno un diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Dipende tutto dalla Juve quindi, con l’Atletico che ha fatto sapere, tramite il suo presidente di essere disposto ad aspettare. Possibile anche che le due squadre si accordino su di un prolungamento del prestito per un’altra stagione.