Lotta Scudetto, cambia tutto: pronta la svolta storica in Serie A

La Serie A pensa al futuro e si prepara ad una svolta storica: ecco cosa potrebbe accadere in vetta alla classifica

La Serie A si prepara ai diversi cambiamenti che potrebbero essere messi in campo in vista della prossima stagione. Le idee presentate nella giornata di ieri in assemblea di Lega sono state diverse, ma una in particolare potrebbe portare a una svolta storica.

Nel corso del pomeriggio di ieri, quindi, si è svolta una riunione di Lega Serie A in cui sono stati presenti i diversi rappresentati dei club di campionato. Le proposte presentate hanno toccato vari punti. Ma, in particolare, si è parlato di un’eventualità in caso di arrivo a pari punti in vetta alla classifica.

La lotta e la conseguente vittoria dello Scudetto è finita al centro dell’attenzione delle società. Fino a quest’ultima stagione, in caso di arrivo a pari punti in vetta, la squadra campione d’Italia è stata scelta in base agli esiti degli scontri diretti o (in caso di ulteriore parità) in base alla differenza reti. Ecco allora cosa vuole essere proposto alla FIGC.

Serie A, la richiesta alla FIGC è una svolta storica: possibile assegnazione dello Scudetto tramite spareggio

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, nell’assemblea svolta nella giornata di ieri, la Lega Serie A ha deciso di chiedere alla FIGC un cambiamento di non poco conto. La volontà, infatti, sarebbe quella di assegnare lo Scudetto tramite una gara di spareggio, nel caso in cui due squadre dovessero arrivare a fine campionato a pari punti in vetta.

L’idea, se dovesse essere approvata, rappresenterebbe una svolta storica. Non accade infatti dal 1964 che la vincitrice tra due squadre a pari punti venga scelta con un match di spareggio. In quell’anno il Bologna vinse il titolo di campione d’Italia ai danni dell’Inter, vincendo nei 90′ di spareggio. La palla, una volta presentata la richiesta, passerebbe quindi alla FIGC.