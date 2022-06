Dario Saric, è l’estate del salto: è il primo nome di Sottil all’Udinese

Il centrocampista dell’Ascoli, Dario Saric, pronto al grande salto in Serie A. Sottil lo ha chiesto come rinforzo all’Udinese, il punto di SerieANews.com.

Una Serie A incredibilmente sfiorata, venuta meno solo ai playoff contro la corazzata Benevento. È stato questo il punto massimo della stagione e mezza all’Ascoli per mister Andrea Sottil, tra le rivelazioni più gradite di queste ultime annate di Serie B.

Adesso, il trainer piemontese è il nuovo volto dell’Udinese, l’allenatore che raccoglierà l’eredità di Cioffi, nel tentativo di proseguire quanto iniziato dall’ex friulano. Un qualcosa che passerà giocoforza dal mercato. Sia in entrata, che in uscita.

Se sul fronte delle cessioni preoccupano le possibili partenze di Deulofeu, Molina e Beto, sul fronte dell’entrate l’Udinese sta cercando di non farsi trovare impreparata. E il neo-tecnico Sottil ha già chiesto il suo primo rinforzo: Dario Saric.

L’Udinese di Sottil fissa il primo obiettivo: Dario Saric dell’Ascoli, ma occhio alla concorrenza

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, il centrocampista italo-bosniaco è stato indicato dal tecnico bianconero come il primo dei rinforzi da inseguire per la prossima stagione. E nelle settimane che verranno, l’Udinese potrebbe dare un primo giro di vite alla trattativa.

Un’occasione da non farsi sfuggire, visto che Saric è stato uno dei fedelissimi di Sottil, in questo anno e mezza in sella alla panchina dell’Ascoli. E soprattutto, è un elemento che può venir via a prezzo di saldo: contratto in scadenza nel 2023 e la voglia di misurarsi nel massimo campionato. Dopotutto, fonti vicine al calciatore confermano: questa sarà l’estate del salto in Serie A.

Sul classe 1997, però, ci sono forti anche altri club: Sampdoria, Salernitana e Verona, hanno già chiesto informazioni all’Ascoli (che lo valuta intorno al milione di euro) e all’entourage del calciatore. Per questi, però, c’è pronta già l’alternativa in caso di affondo Udinese-Saric: Marius Marin, mediano del Pisa, che potrebbe scalzare lo stesso italo-bosniaco nelle preferenze di mercato dei tre club.