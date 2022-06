Arriva la conferma: De Paul pronto al ritorno in Serie A

De Paul alla Juventus insieme all’affare Morata? I bianconeri potrebbero spingere il piede sul centrocampista argentino qualora l’Atletico Madrid dovesse aprire al prestito con diritto di riscatto o obbligo fissato in vista della prossima estate

La Juventus busserà alla porta dell’Atletico Madrid per cercare di strappare Morata ai Colchoneros con un’altra offerta basata sul prestito con diritto di riscatto. Non solo Morata. I bianconeri, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe chiedere informazioni anche su De Paul.

L’ex Udinese potrebbe decidere di far ritorno in Serie A e sposare un nuovo progetto dopo una stagione leggermente altalenante in Spagna. La Juve osserva interessata, ma dirà sì solamente di fronte a un affare impostato sul prestito.

Su De Paul resta forte anche l’interesse del Milan e dell’Inter. Più defilata la Roma di Mourinho, ma non è escluso che i giallorossi possano tornare in corsa. La Juve proverà l’affondo concreto, soprattutto puntando sulla volontà del giocatore. Allegri avrebbe già dato il suo ok totale.

De Paul alla Juventus in prestito: si può fare

Come accennato, la Juventus potrebbe bussare alla porte dell’Atletico Madrid cercando di convincere il club spagnolo a dire sì al prestito per De Paul. I bianconeri potrebbero inserire nell’operazione anche il riscatto di Morata, anche se il doppio affare, a conti fatti, viaggerà su due binari separati.

Ok al riscatto di Morata a 20 milioni totali, solamente in caso di sì al prestito di De Paul. Potrebbe essere questa la mossa bianconera per convincere gli spagnoli a dire sì. Il ritorno dell’ex Udinese in Serie A potrebbe concretizzarsi realmente nel corso delle prossime settimane. Sono attese novità.