Salernitana, dopo il caos arriva la svolta: è ufficiale

La Salernitana ha annunciato chi sarà il prossimo direttore sportivo della società, dopo la brusca rottura dei rapporti con Walter Sabatini.

Il finale felice della Salernitana, la quale è riuscita a confermarsi in Serie A dopo un inizio di stagione complicato e il rischio anche di venire esclusa dal campionato a causa della comproprietà, è stato rovinato dall’epilogo del rapporto professionale con Walter Sabatini. Il direttore sportivo, autore del calciomercato di gennaio, che ha segnato la svolta per i granata, ha lasciato la Salernitana, nonostante qualche giorno prima fosse in odore di rinnovo.

Le divergenze con il neo presidente Iervolino si sono rivelate fatali. I due hanno discusso sull’organizzazione tecnica della squadra e in particolar modo sulla gestione degli affari di calciomercato. La presidenza non intende cedere alla condizione delle percentuali delle commissioni degli agenti dei calciatori tesserati.

Lo scambio, anche pubblico, di dichiarazioni tra Iervolino e Sabatini è stato piuttosto acceso. Nel frattempo, la Salernitana ha cercato una soluzione all’addio del ds e l’ha trovata in Morgan De Sanctis.

Salernitana, è De Sanctis il nuovo direttore sportivo

Attraverso un comunicato ufficiale, la società ha annunciato di “aver raggiunto l’accordo con Morgan De Sanctis e di avergli affidato l’incarico di Direttore Sportivo del club granata. La scelta si inserisce in un progetto più ampio all’insegna dell’innovazione e ad un nuovo modo dinamico e trasversale di intendere il mondo del calcio”.

Il 45enne, dopo aver appeso i guantoni al chiodo, ha assunto la carica di team manager della Roma nel 2017 oltre ad aver svolto il corso speciale per allenatori alla UEFA. L’anno dopo a Coverciano ottiene anche la qualifica di dirigente sportivo. A fine febbraio De Sanctis ha risolto il contratto che lo legava alla Roma e comincia la sua nuova avventura con la Salernitana.