Scossone Donnarumma e compagni: l’annuncio ufficiale dà il via al giallo

Un annuncio ufficiale stravolge il Paris Saint-Germain e può cambiare un futuro che sembrava già scritto in vista della prossima stagione.

Come accade ormai costantemente da più di 10 anni, anche la prossima stagione calcistica europea avrà nel bene o nel male il PSG tra i protagonisti. Il club di Nasser Al-Khelaifi è deciso a tentare un nuovo assalto alla Champions League dopo essere tornato a dominare in patria e per questo è pronto a una rivoluzione.

Tra i numerosi cambiamenti che verranno apportati, oltre alla cessione di elementi in esubero come Paredes e Icardi, quasi sicuramente uno riguarderà l’allenatore. Mauricio Pochettino ha vinto la Ligue 1, ma tutti si aspettavano qualcosa di più dall’argentino che è sempre più in bilico.

Nelle ultime ore si parla di Cristophe Galtier come suo erede, mentre una settimana fa aveva preso piede la suggestiva ipotesi legata a José Mourinho che invece dovrebbe restare al 100% alla Roma. In tutto ciò sembra che molti si siano dimenticati di Zinedine Zidane, che pure è stato a lungo accostato alla panchina del PSG.

Un’ipotesi che per molti era quasi scontata e ancora oggi molto concreta. Ma che forse non è mai stata davvero presa in considerazione, almeno secondo le parole di Alain Migliaccio.

Annuncio ufficiale: “Zidane? Mai sentito il PSG”

Decano tra i procuratori francesi e da sempre legato a Zidane, Migliaccio ha detto chiaro e tondo a L’Equipe che le voci su Zizou al PSG non possono che essere smentite: “Sono voci infondate. A oggi solo io posso rappresentarlo, e nessuno di noi due ha mai parlato con il Paris Saint-Germain“.

Tutte voci? Per Migliaccio assolutamente si: “Dubito che l’emiro del Qatar Tamin bin Hamad Al Thani utilizzi i social per mandare avanti i suoi affari. Non sono neanche così sicuro che fosse interessato a Zidane” ha concluso, lasciando quindi tifosi e addetti ai lavori nel dubbio.

Da chi ripartirà il PSG? Donnarumma, Messi e compagni si interrogano, a poco più di due mesi dall’inizio di una stagione che ancora una volta sarà quella della verità per il club. Che a questo punto non può che vincere, ma ancora non sa con chi proverà a farlo.