“Ecco quando accadrà”: Calciomercato Inter, l’annuncio fa esultare i tifosi

Inter, sono giorni bollenti in chiave mercato. A surriscaldare l’entusiasmo ci pensa, come spesso accade, Giuseppe Marotta con nuove ed importanti dichiarazioni. Un annuncio dal valore incommensurabile in tema acquisti e cessioni, drizza le orecchie anche Simone Inzaghi. Il dirigente non vuole deludere allenatore e tifosi.

Il calciomercato dell’Inter sta prendendo una piega da sogno. Lungi dal voler esagerare o esaltare gratuitamente, ma i possibili colpi e le probabili permanenze renderebbero i nerazzurri esplosivi. Dybala e Lukaku in primis in avanti, senza poi trascurare il pacchetto arretrato con Bremer (e forse Milenkovic?).

A 24 ore dalle parole dell’agente del diez argentino ai nostri microfoni, che a suo modo conferma il prosieguo del lavoro nella trattativa con alcuni chiarimenti, c’è dell’altro. Giuseppe Marotta rilascia delle dichiarazioni che fanno letteralmente fibrillare i cuori dei tifosi nerazzurri. Perchè promettono letteralmente fuochi e fiamme sul mercato.

Calciomercato Inter, dichiarazioni pesanti di Marotta sull’Inter che verrà

Giuseppe Marotta è pronto a consegnare ad Inzaghi una rosa competitiva. E già questa premessa, per l’Inter ed i suoi appassionati, dovrebbe essere sufficiente. Se non bastasse, arriva una piccola (grande) rettifica da parte del dirigente nerazzurro che spiazza. Ecco le sue parole evidenziate da FcInterNews dopo la presentazione di un libro a Milano.

“Il mio lavoro, assieme a quello di Ausilio e Baccin è finalizzato a chiudere tutto entro la fine di giugno per mettere a disposizione di Inzaghi la migliore squadra possibile. Sempre in rispetto del concetto di disponibilità da dover sempre tenere a mente”

Dunque, addirittura entro la fine di questo mese Marotta ha l’auspicio di portare a casa i colpi principali. Senza patemi da ultimo giorno di mercato. Inoltre, un altro annuncio non da poco. Marotta ha anche dato una perentorio ‘no‘ sul tema Skriniar-PSG. Riuscirà a mantenere le promesse? Le premesse, si perdoni il gioco di parole, sembrano concrete ed importanti. Conoscendo i colpi del passato messi a segno da Marotta.