Galliani, colpo da condor: il Monza fa shopping nel top club

Il Monza di Galliani e Berlusconi al lavoro per la prossima stagione. Ecco il colpo da condor in programma nel top club di Serie A.

La promozione è stato un risultato storico, ma per il Monza della premiata ditta Berlusconi-Galliani è stato semplicemente l’inizio. Le ambizioni dei brianzoli sono elevatissime e puntano ad una prima stagione da salvezza tranquilla, per poi gettare le basi per qualcosa di più importante.

Farlo non sarà semplice. E per riuscirci, l’AD Galliani e il DS Antonelli non possono commettere errori sul mercato. Le risorse non mancano, ma serve programmazione e pazienza, quella che da sempre contraddistingue l’ex dirigente del Milan.

Ragion per cui, occhi aperti a quello che succede in Serie A e alle occasioni di mercato che i top club nostrani possono nascondere e schiudere alle mire del condor Galliani.

Il Monza spera in Galliani: colpo da condor nel top club di Serie A?

Occasioni che potrebbero corrispondere al nome e cognome di Adam Ounas. Il fantasista algerino è ormai finito ai margini del Napoli e neanche con Luciano Spalletti sembra aver trovato lo spazio necessario per emergere. Il Monza lo sa bene e lo monitora con attenzione: secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, i brianzoli avrebbero messo nel mirino l’ex Cagliari e Crotone.

D’altronde, Ounas potrebbe andar via ad un prezzo di saldo. Anzi, ad un prezzo da condor: con un contratto in scadenza nel 2023, l’algerino può spingere per una cessione, vista la mancata volontà di estendere il proprio accordo con il club di Aurelio De Laurentiis.

Galliani resta alla finestra e monitora il futuro del classe 1997. Su Ounas c’è anche un timido interesse del Torino, ma nessuna delle due squadre (al momento) risulta aver approcciato una trattativa formale per l’esterno azzurro.