Roma, la notizia fa impazzire i tifosi: Mourinho si sfrega le mani

In casa Roma si lavora in vista della prossima stagione. Il club vuole accontentare Mourinho per regalargli una rosa molto competitiva.

In vista della prossima stagione la Roma è al lavoro per accontentare le richieste di Josè Mourinho e portare nella Capitale una rosa di ottimo livello che possa competere per l’obiettivo qualificazione Champions League. Quest’anno i giallorossi sono tornati a vincere una competizione con la Conference League ed ora tutti vogliono provare a raggiungere lo step successivo.

Mourinho vuole una rosa competitiva in tutti i reparti, non solo l’undici titolare ma anche riserve di primo piano. Nelle ultime ore è spuntato un clamoroso rumors riguardo il club giallorosso. Secondo quanto riporta El Nacional il tecnico portoghese avrebbe chiamato personalmente la stella gallese Gareth Bale. Il giocatore, dopo la trionfale esperienza (di meno negli ultimi anni) con il Real Madrid è pronto a ripartire per una nuova avventura.

Mourinho ha allenato Bale per pochi mesi al Tottenham, ma il tecnico ha subito compreso le qualità tecniche di un giocatore che ancora oggi potrebbe fare la differenza. Dal canto suo Bale ha necessità di giocare, a fine anno ci saranno i Mondiali di calcio ed il gallese si vuole far trovare nella miglior condizione possibile.

Roma, Mourinho lavora al sogno Bale

Bale è reduce dall’esperienza al Real Madrid, è nel mirino di diversi club spagnoli ma al momento Mourinho vuole giocarsi tutte le sue carte per provare a convincere il giocatore. Nell’ultima stagione Bale ha giocato pochissimo, ha segnato un solo gol ma ha festeggiato con i compagni la vittoria del campionato e della quattordicesima Champions League della storia del Real.

Bale ha dimostrato di poter fare ancora la differenza con la maglia della Nazionale e Mourinho crede molto nelle sue qualità. Il club giallorosso è al lavoro per rinforzare centrocampo e attacco e Bale è il giocatore che può fare al caso del club.