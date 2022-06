“Incontro a Londra”: calciomercato Inter, Ausilio ha già un colpo in canna

Inter, il mercato estivo può regalare sorprese inattese ai tifosi nerazzurri. Oggi Piero Ausilio è volato a Londra: incontro con l’agente.

L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per costruire la rosa che verrà. Il club nerazzurro ha una lunga lista dei desideri sulla quale ci sono sicuramente ascritti i nomi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Oltre al reparto offensivo, però, bisognerà rinforzare anche il resto della formazione, visto che l’obiettivo del club è quello di continuare a restare ai vertici della classifica generale di Serie A.

Per questo motivo il trio formato da Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin lavora senza sosta per regalare a mister Simone Inzaghi ed ai tifosi nerazzurri calciatori forti e promettenti. Non a caso, infatti, la dirigenza dell’Inter risulta essere tra le più attive del campionato di Serie A.

Mercato Inter, Ausilio a Londra per incontrare l’agente di Milenkovic

Come riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista di ‘Sky Sport’, sul proprio sito ufficiale, l’uomo mercato Inter, il direttore sportivo Piero Ausilio, quest’oggi è volato a Londra. Il motivo? Stavolta Lukaku non c’entra. La priorità era sondare il mercato inglese e muoversi lontano dai confini del Belpaese. Ausilio avrebbe incontrato anche Fali Ramadani, agente di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina.

Le parti si erano già sentite nei giorni scorsi, proprio perché Inzaghi avrebbe individuato in Milenkovic il calciatore perfetto per il suo pacchetto difensivo. Il calciatore ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina: l’accordo con i viola, stipulato la scorsa estate, lo lega al club fiorentina fino al 30 giugno 2023. Ausilio ha ribadito l’interesse dell’Inter a Ramadani che, intanto, è al lavoro anch’egli per trovare una giusta sistemazione al suo assistito. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il buon esito dell’affare. Il mercato, tanto, non dorme mai…